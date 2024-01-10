Erdoğan, İsrail'e yönelik casus operasyonlarını değerlendirdi: 'Daha dur bakalım, bu ilk adım'
15:45 10.01.2024 (güncellendi: 16:30 10.01.2024)
© AA / Mustafa KamacıErdoğan
© AA / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "(İsrail'e yönelik casusluk operasyonları) Daha dur bakalım. Bu, işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’nde konuştu.
İddiaların aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur, bu eksenin adı Türkiye eksenidir.
Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını, gerek diplomasi gerekse askeri sahada cesaretle savunuyoruz.
Şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor, Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir.
MİT artık bunların ayak takımıyla uğraşmıyor. Pek çok terörist artık ülkemiz için bir tehdit değil.
Türkiye ihaneti kimsenin yanına kar bırakmaz.
MİT sivilleştikçe asli görevlerini daha başarılı şekilde icra etmeye başladı.
Her gün sınırlarımızdan yüzlerce kilometre ötede etkisiz hale getirilen bir caninin, alçağın haberini alıyoruz. Şehitlerin hesabını misliyle soruyoruz.
İster içeride ister dışarda olsunlar, isterlerse Fizan'a kaçsınlar, devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır.
DEAŞ'ından FETÖ'süne PKK'sından DHKP/C'sine, milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız.
Asimetrik tehditlerin bu kadar arttığı ve çeşitlendiği bir dönemde Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması elbette düşünülemez
Sosyal medyanın psikolojik harekat merkezi olarak kullanılmasına seyirci kalamayız.
İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız tehdit edenlere cevabımız çok net verdi. İsrail şaşırdı. Nasıl oldu da bunları aldınız yakaladınız gibi şaşırdılar. dur bakalım bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız.
Akıllı telefon yaygınlaşınca kamu görevlilerimiz arasında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı arttı. Resmi kurumlarımıza ait birçok bilgi paylaşılıyor, bu bir zafiyet oluşturuyor. Avrupa, bu uygulama kullanımında kamu personeline çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdi. Devletimizin de harekete geçmesi gerektiği inancındayım. Türkiye menşeli uygulamanın kullanımı teşvik edilmeli.