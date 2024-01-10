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Dolar/TL'de rekor serisi sürüyor: Kritik seviyeyi geçecek mi?
Dolar/TL'de rekor serisi sürüyor: Kritik seviyeyi geçecek mi?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, euro 32,7760 liradan güne başladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,9690 liradan alınan dolar, 29,9710 liradan satılıyor. 32,7740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7760 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,9400 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7620 lira olmuştu.ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?Küresel piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izliyor. Altın fiyatları da yarınki verilere odaklanmış durumda. ABD enflasyon verisine göre altın yeni yol çizecek. Uzmanlar enflasyonda düşüş eğilimi olursa altın fiyatlarına yönelik yükselişin olabileceğini belirtti.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 952 lira, çeyrek altın 3 bin 162 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 611 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 26 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.736 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.91 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.91 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 46.027 dolar seviyelerinde.
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Dolar/TL'de rekor serisi sürüyor: Kritik seviyeyi geçecek mi?

09:27 10.01.2024 (güncellendi: 09:39 10.01.2024)
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,9710 liradan, euro 32,7760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,9690 liradan alınan dolar, 29,9710 liradan satılıyor. 32,7740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7760 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,9400 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7620 lira olmuştu.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Altın fiyatları da yarınki verilere odaklanmış durumda. ABD enflasyon verisine göre altın yeni yol çizecek. Uzmanlar enflasyonda düşüş eğilimi olursa altın fiyatlarına yönelik yükselişin olabileceğini belirtti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 952 lira, çeyrek altın 3 bin 162 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 611 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 26 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.736 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 77.91 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.91 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 46.027 dolar seviyelerinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
EKONOMİ
Dolarda yeni rekor: Kritik seviyeye yaklaştı
Dün, 09:54
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