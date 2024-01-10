https://sputniknews.com.tr/20240110/cumhurbaskani-erdogandan-milli-uzay-programi-paylasimi-gurur-duy-turkiye-1079516856.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı: 'Gurur duy Türkiye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı: 'Gurur duy Türkiye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T20:46+0300

2024-01-10T20:46+0300

2024-01-10T21:17+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

uluslararası uzay istasyonu

uluslararası uzay istasyonu

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uluslararası uzay istasyonu (iss)

uzay

alper gezeravcı

albay gezeravcı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Uzay Programı'na ilişkin X platformu üzerinden paylaşımda bulundu.Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı videoyu paylaşarak, "Milli Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye" mesajına yer verdi.Videoda, Türkiye Uzay Ajansı'na astronot başvurusunda bulunmak için gelen Zeynep adlı küçük kız ile video konferans ile tanışan Albay Gezeravcı arasındaki diyaloglar dikkati çekiyor. Küçük kızın kendisi hakkındaki sorularını yanıtlayan Gezeravcı, "Jet pilotuyum. 22 yıldır uçuyorum. 100'ün üstünde testi geçtim şu an her şey yolunda görünüyor. İki yıldır hazırlık yapıyoruz, başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullanıyor.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalar için uzay ortamında bazı deneyler yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20210209/turkiyenin-uzay-programi-aciklaniyor-1043771801.html

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recep tayyip erdoğan, uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu (uui), uluslararası uzay istasyonu (iss), uzay, alper gezeravcı, albay gezeravcı