Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar devreye sokuluyor
19:19 10.01.2024 (güncellendi: 20:00 10.01.2024)
© AA / Mustafa KamacıErdoğan
© AA / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor" dedi. Erdoğan, son günlerde yapılan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçlerin gayesinin, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan uzaklaştırmak olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Valiler Buluşması’nda açıklamalarda bulundu..
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
10 Ocak idareciler gününüzü tebrik ediyorum.
Valiler, şehirlerde her meseleye sahip çıkıp, çözmekle mükelleftir.
2023 hedefleri ile yola çıkmıştık. Birileri bu programımızı duyunca kendi akıllarıyla bize dudak bükmüştü. Hamdolsun geceli gündüzlü çalışara, nice badireleri atlatarak hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. 'Türkiye Yüzyılı' millet ve devletin ortak hayali ve projesidir.
Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış olanların rahatlığı hiçbirimizi yanıltmasın.
Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor.
“Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz.
“Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye'nin de milletimizin de hem etki hem sorumluluk alanı çok geniştir.
Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan, yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar.
Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. Sizlerden seçim sürecinde ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren her husus gibi üstün gayret bekliyorum. Milli iradenin ülke yönetimine yansımasının vasıtası olan seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. Seçimlerin güvenli yapılması şarttır. Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz.
Valiler Buluşması https://t.co/pQMzKq98g3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2024