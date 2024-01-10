https://sputniknews.com.tr/20240110/chp-bugun-yeni-aday-aciklayabilir-1079490432.html

CHP'de Parti Meclisi toplanıyor: Adaylar açıklanacak mı?

CHP'de Parti Meclisi toplanıyor: Adaylar açıklanacak mı?

CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Partide bugün 2 önemli toplantı gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T09:33+0300

2024-01-10T09:33+0300

2024-01-10T09:35+0300

politika

özgür özel

chp

yerel seçim

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CHP'de seçim mesaisi devam ediyor.Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adından da Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.NTV'nin aktardığı habere göre toplantıların ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor.CHP, İstanbul için özel bir çalışma da yürütüyor.Bu hafta İstanbul'da geçen seçimlerde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 23 ilçenin adaylarının açıklanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240105/imamoglu-secim-kampanyasina-basladi-is-yapmamizi-kolaylastiracak-cogunlugu-hep-birlikte-kazanacagiz-1079352290.html

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