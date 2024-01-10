CHP'de Parti Meclisi toplanıyor: Adaylar açıklanacak mı?
09:33 10.01.2024 (güncellendi: 09:35 10.01.2024)
© AA / Hakan NuralCHP Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / Hakan Nural
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CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Partide bugün 2 önemli toplantı gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplanıyor. Seçim hazırlıklarının görüşüleceği toplantıların ardından çok sayıda adayın açıklanması bekleniyor.
CHP'de seçim mesaisi devam ediyor.
Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adından da Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.
NTV'nin aktardığı habere göre toplantıların ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor.
CHP, İstanbul için özel bir çalışma da yürütüyor.
Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adından da Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.
NTV'nin aktardığı habere göre toplantıların ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor.
CHP, İstanbul için özel bir çalışma da yürütüyor.
Bu hafta İstanbul'da geçen seçimlerde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 23 ilçenin adaylarının açıklanması bekleniyor.