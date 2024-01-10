https://sputniknews.com.tr/20240110/bir-kent-daha-okullari-tatil-etti-hangi-ilcelerde-egitime-ara-verildi-1079492327.html

Bir kent daha okulları tatil etti: Hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Bir kent daha okulları tatil etti: Hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Eskişehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle İnönü ilçesinin tamamında, Beylikova'da ise taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T10:17+0300

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türkiye

eskişehir

tatil

okul

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Eskişehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle İnönü ilçesinin tamamında, Beylikova'da ise taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.Kar yağışının etkili olduğu İnönü ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.Öte yandan Beylikova ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların da bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

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