https://sputniknews.com.tr/20240110/belgorod-bolgesinde-roketli-ve-ihali-saldiri-onlendi-1079484553.html
Belgorod Bölgesi’nde roketli ve İHA’lı saldırı önlendi
Belgorod Bölgesi’nde roketli ve İHA’lı saldırı önlendi
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemlerinin, Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ve Uragan roketinin vurulduğu belirtildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T01:43+0300
2024-01-10T01:43+0300
2024-01-10T01:43+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Ocak günü saat 19.30 sularında, Kiev rejiminin Uragan çoklu roketatar ve uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, Ukrayna roketini ve insansız hava aracını Belgorod Bölgesi’nde vurdu” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-595-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1079472183.html
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belgorod, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı
belgorod, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı
Belgorod Bölgesi’nde roketli ve İHA’lı saldırı önlendi
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemlerinin, Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ve Uragan roketinin vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Ocak günü saat 19.30 sularında, Kiev rejiminin Uragan çoklu roketatar ve uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Hava savunma görev araçları, Ukrayna roketini ve insansız hava aracını Belgorod Bölgesi’nde vurdu” dendi.