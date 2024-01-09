https://sputniknews.com.tr/20240109/yunanistan-ve-abdden-ortak-askeri-egitim-1079475282.html
Yunanistan ve ABD'den ortak askeri eğitim
Yunanistan ve ABD'den ortak askeri eğitim
Yunanistan ve ABD askerlerinin ortak askeri eğitim başlattıkları bildirildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T17:26+0300
2024-01-09T17:26+0300
2024-01-09T17:26+0300
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yunan
yunan askerleri
yunan dışişleri
yunanistan ordusu
yunanistan
abd
nato
ortak tatbikat
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin askeri işbirliği kapsamında Yunanistan'ın Magnesia ve Pieria bölgelerindeki Gerçek Atışlı Tatbikat ile Saha Eğitim Tatbikatı'nın dün başladığı ifade edildi.Açıklamada, eğitime Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve araçları ile Yunanistan Genelkurmay Başkanlığına bağlı Özel Harp Komutanlığı ve ABD'den 26. Deniz Seferi Birimi personelinin katıldığı belirtildi.Amfibi ve Özel Harekat unsurlarının incelenmesinin amaçlandığı eğitimin 17 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ab-konseyinde-macar-panigi-orbanin-baskan-olmamasi-icin-her-sey-yapiliyor-1079473463.html
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yunan, yunan askerleri, yunan dışişleri, yunanistan ordusu, yunanistan, abd, nato, ortak tatbikat
yunan, yunan askerleri, yunan dışişleri, yunanistan ordusu, yunanistan, abd, nato, ortak tatbikat
Yunanistan ve ABD'den ortak askeri eğitim
Yunanistan ve ABD askerlerinin ortak askeri eğitim başlattıkları bildirildi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin askeri işbirliği kapsamında Yunanistan'ın Magnesia ve Pieria bölgelerindeki Gerçek Atışlı Tatbikat ile Saha Eğitim Tatbikatı'nın dün başladığı ifade edildi.
Açıklamada, eğitime Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve araçları ile Yunanistan Genelkurmay Başkanlığına bağlı Özel Harp Komutanlığı ve ABD'den 26. Deniz Seferi Birimi personelinin katıldığı belirtildi.
Amfibi ve Özel Harekat unsurlarının incelenmesinin amaçlandığı eğitimin 17 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.