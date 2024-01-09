https://sputniknews.com.tr/20240109/ukraynanin-belgorod-saldirisinda-yaralanan-3-kisi-yogun-bakimda-1079461818.html

Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda

Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün akşam saatlerinde Belgorod kentine düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin yoğun bakımda... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:14+0300

2024-01-09T12:14+0300

2024-01-09T12:14+0300

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Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "Dün akşam Belgorod şehri yine bombalandı, insanlar yaralandı. Şu anda 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor, hepsi de ameliyat oldu. Doktorlar durumlarını stabil ve ağır olarak değerlendiriyor, gerekli tüm tıbbi bakım sağlanıyor" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10'unun Belgorod Bölgesi'nde vurulduğunu bildirmişti.Gladkov ise, Telegram paylaşımında "Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil durum ekipleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. İlk belirlemelere göre 3 yaralı var" bilgisini paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240107/donetsk-lideri-pusilinukrayna-ordusu-belgorodu-vurarak-haddini-asti-1079396136.html

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