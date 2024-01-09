https://sputniknews.com.tr/20240109/ukraynanin-belgorod-saldirisinda-yaralanan-3-kisi-yogun-bakimda-1079461818.html
Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda
Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün akşam saatlerinde Belgorod kentine düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin yoğun bakımda... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T12:14+0300
2024-01-09T12:14+0300
2024-01-09T12:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
rusya
belgorod
vyaçeslav gladkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079207807_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_1ef9eed61bab2c35e3761e7a985a1d7f.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "Dün akşam Belgorod şehri yine bombalandı, insanlar yaralandı. Şu anda 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor, hepsi de ameliyat oldu. Doktorlar durumlarını stabil ve ağır olarak değerlendiriyor, gerekli tüm tıbbi bakım sağlanıyor" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10'unun Belgorod Bölgesi'nde vurulduğunu bildirmişti.Gladkov ise, Telegram paylaşımında "Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil durum ekipleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. İlk belirlemelere göre 3 yaralı var" bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/donetsk-lideri-pusilinukrayna-ordusu-belgorodu-vurarak-haddini-asti-1079396136.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079207807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0550f193e24cd5091e5c37f3d758cb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov
Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün akşam saatlerinde Belgorod kentine düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "Dün akşam Belgorod şehri yine bombalandı, insanlar yaralandı. Şu anda 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor, hepsi de ameliyat oldu. Doktorlar durumlarını stabil ve ağır olarak değerlendiriyor, gerekli tüm tıbbi bakım sağlanıyor" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10'unun Belgorod Bölgesi'nde vurulduğunu bildirmişti.
Gladkov ise, Telegram paylaşımında "Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil durum ekipleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. İlk belirlemelere göre 3 yaralı var" bilgisini paylaşmıştı.