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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ukraynanin-belgorod-saldirisinda-yaralanan-3-kisi-yogun-bakimda-1079461818.html
Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda
Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün akşam saatlerinde Belgorod kentine düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin yoğun bakımda... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T12:14+0300
2024-01-09T12:14+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna ordusu
rusya
belgorod
vyaçeslav gladkov
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Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "Dün akşam Belgorod şehri yine bombalandı, insanlar yaralandı. Şu anda 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor, hepsi de ameliyat oldu. Doktorlar durumlarını stabil ve ağır olarak değerlendiriyor, gerekli tüm tıbbi bakım sağlanıyor" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10'unun Belgorod Bölgesi'nde vurulduğunu bildirmişti.Gladkov ise, Telegram paylaşımında "Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil durum ekipleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. İlk belirlemelere göre 3 yaralı var" bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/donetsk-lideri-pusilinukrayna-ordusu-belgorodu-vurarak-haddini-asti-1079396136.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov

Ukrayna'nın Belgorod saldırısında yaralanan 3 kişi yoğun bakımda

12:14 09.01.2024
© AA / Emil LeegunovUkrayna Rusya Belgorod füze saldırı
Ukrayna Rusya Belgorod füze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA / Emil Leegunov
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun dün akşam saatlerinde Belgorod kentine düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "Dün akşam Belgorod şehri yine bombalandı, insanlar yaralandı. Şu anda 3 kişi yoğun bakımda bulunuyor, hepsi de ameliyat oldu. Doktorlar durumlarını stabil ve ağır olarak değerlendiriyor, gerekli tüm tıbbi bakım sağlanıyor" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 21.30’da Ukrayna ordusunun RM-70 Vampir çoklu roketatardan fırlattığı füzelerden 10'unun Belgorod Bölgesi'nde vurulduğunu bildirmişti.
Gladkov ise, Telegram paylaşımında "Belgorod şehri ve Belgorod ilçesi üzerinde hava savunma sistemimiz devreye girdi. Şehir yakınında 10 hava hedefi vuruldu. Acil durum ekipleri karadaki sonuçlarla ilgili bilgileri topluyor. İlk belirlemelere göre 3 yaralı var" bilgisini paylaşmıştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
Ukrayna krizi
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusu Belgorod’u vurarak haddini aştı
7 Ocak, 13:05
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