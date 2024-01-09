https://sputniknews.com.tr/20240109/turkiyede-ilk-kez-denendi-porsiyonu-100-lira-1079463282.html

Türkiye'de ilk kez denendi: Porsiyonu 100 lira

Türkiye'de ilk kez denendi: Porsiyonu 100 lira

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tavuk döner yapıp satan bir iş yeri, bölgede iklim şartlarına göre Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ormanda doğal olarak yetişen... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:36+0300

2024-01-09T12:36+0300

2024-01-09T12:36+0300

yaşam

mantar

döner

antalya

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Tavuk Döner Ustası Vedat Yavuzer, eşinin önerisiyle mantar döner yapmaya karar verdi. Gün içinde müşterilerine tavuk döner yapan Vedat Yavuzer, tavuk döner bittikten sonra akşam saatlerinde ise döner ocağına mantar takmaya başladı. Müşteriler 15-20 dakika pişirildikten sonra servis edilen mantardan memnun kaldılar.İlk defa mantar döneri yediğini belirten Özcan Arı, “Mantarın başka yemeklerini yemiştim. Ama dönerini hiç yemedim. Nefis harika olmuş” dedi.İlk defa mantar döneri yediğini belirten başka bir müşteri İsmail Tuğrul da, “Hiç mantar döneri yemedim. Merak ettim. Özel olarak mantar döneri yemeye geldim. Çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Mantarın hep bu şekilde yenmesini isterim” dedi.'Mantar döner yemeye gelenler var'İş yeri sahibi Vedat Yavuzer ise, gün içinde tavuk döner yaptıklarını, bu yıl bölgede kanlıca mantarının çok olması sebebiyle eşi Dudu Yuvuzer'in teklifi üzerine ilk kez mantar döner denediğini ve çok beğenildiğini söyledi. Beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını ve müşterilerin mantar döneri çok beğendiğini söyleyen Yavuzer, "Mantar döneri sayesinde müşterilerimiz de arttı. Özel olarak mantar yemeye gelen müşterilerimiz var. Biz mantar dönerine sadece yöremizin zeytinyağını ekliyoruz. Ama daha çeşitli soslarda eklenebilir. Çeşitli soslar ekleyip bir de öyle deneyeceğiz” dedi.Kumluca'nın ormanlık arazilerinde yetişen ve pazarlarda kilogramı 100 ile 150 TL arasında yetişen mantarın döner porsiyonu ise 100 TL'den müşterilere sunuluyor.

https://sputniknews.com.tr/20231228/ormandan-topladigi-mantarlari-satarak-ayda-yaklasik-90-bin-lira-kazaniyor-1079122423.html

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mantar, döner, antalya