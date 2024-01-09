https://sputniknews.com.tr/20240109/taksiciler-odasi-baskani-aksu-hic-tasvip-etmedigimiz-nahos-olaylar-1079472956.html

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Hiç tasvip etmediğimiz nahoş olaylar

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Hiç tasvip etmediğimiz nahoş olaylar

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sırasında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T16:34+0300

2024-01-09T16:34+0300

2024-01-09T16:34+0300

türkiye

taksi

saldırı

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079472735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b48c52b1d58992fea9bb199c0c364f9c.jpg

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) UKOME Temsilcisi de olan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan UKOME toplantısının gündeminde taksici esnafını ilgilendiren iki önemli konunun olduğunu aktardı.Bunlardan birinin UKOME toplantısında minibüsten 8+1 sarı siyah taksiye dönüşen araçların, 4+1 sarı taksiye dönüşüm konusu olduğunu belirten Aksu, şunları kaydetti:Aksu, "Taksimetre zammını beğenmeyen taksiciler taşkınlık yaptı" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "8+1 sarı siyah taksiye dönüşen esnafımızın UKOME'nin aldığı karara olan tepkisiydi." ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, saldırı, zam