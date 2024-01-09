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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/rusyanin-cehennem-silahi-ukrayna-ordusunun-mustahkem-mevkilerini-imha-etti-1079454392.html
Rusya'nın 'cehennem silahı' Ukrayna ordusunun müstahkem mevkilerini imha etti
Rusya'nın 'cehennem silahı' Ukrayna ordusunun müstahkem mevkilerini imha etti
Rusya ordusu, ‘cehennem silahı’ olarak anılan TOS-1A ‘Solntsepek’ çok namlulu ağır roketatar sistemleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kupyansk yönündeki... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T10:14+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
solntsepek
çok namlulu roketatar
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' askeri grubu, TOS-A1 'Solntsepek' tipi ağır çok namlulu roketatarlar sistemlerini kullanarak Ukrayna ordusuna bağlı bir mekanize tugayın müstahkem mevkilerini yerle bir etti.Bakanlık, 'Solntsepek' roketatarlarının düşman hedeflerini yaklaşık 5 km mesafeden vurduğunun altını çizdi.Operasyon hakkında bilgi veren 'Solntsepek' komutanı, "Düşmanın kendi tahkimatlarını kazdığı, beton döktüğü ve bir şekilde mevzilerini korumaya çalıştığı bir sır değil. Termobarik roketlerimiz, bu tür amaçlar için de üretildi. Bu roketler, vuruş anında aşırı basınç oluşturuyor ve canlı olan her şeyi yakıyor" dedi.Solntsepek’in özellikleri neler?'Solntsepek', 2001 yılında T-72 tankının şasisi üzerinde geliştirildi. Sistem, gelişmiş fırlatma rampası ve otomatik hedef tespit sistemiyle donatıldı. Hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve imhası için tasarlandı.Sistem, güdümsüz termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda oluşturulan şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda ve tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili.Rusya'nın geliştirdiği en güçlü silahlar arasında gösterilen 'Solntsepek'ler, sahip olduğu imha gücü nedeniyle 'cehennem silahı' da olarak adlandırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20200202/the-national-interest-abdnin-neden-rus-cehennem-silahindan-korktugunu-anlatti-1041311901.html
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Rusya'nın 'cehennem silahı' Ukrayna ordusunun müstahkem mevkilerini imha etti

10:14 09.01.2024
© SputnikTOS-1A Solntsepek çok namlulu roketatar
TOS-1A Solntsepek çok namlulu roketatar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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Rusya ordusu, ‘cehennem silahı’ olarak anılan TOS-1A ‘Solntsepek’ çok namlulu ağır roketatar sistemleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kupyansk yönündeki müstahkem mevkilerini vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' askeri grubu, TOS-A1 'Solntsepek' tipi ağır çok namlulu roketatarlar sistemlerini kullanarak Ukrayna ordusuna bağlı bir mekanize tugayın müstahkem mevkilerini yerle bir etti.
Bakanlık, 'Solntsepek' roketatarlarının düşman hedeflerini yaklaşık 5 km mesafeden vurduğunun altını çizdi.
Operasyon hakkında bilgi veren 'Solntsepek' komutanı, "Düşmanın kendi tahkimatlarını kazdığı, beton döktüğü ve bir şekilde mevzilerini korumaya çalıştığı bir sır değil. Termobarik roketlerimiz, bu tür amaçlar için de üretildi. Bu roketler, vuruş anında aşırı basınç oluşturuyor ve canlı olan her şeyi yakıyor" dedi.

Solntsepek’in özellikleri neler?

'Solntsepek', 2001 yılında T-72 tankının şasisi üzerinde geliştirildi. Sistem, gelişmiş fırlatma rampası ve otomatik hedef tespit sistemiyle donatıldı. Hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve imhası için tasarlandı.
Sistem, güdümsüz termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda oluşturulan şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda ve tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili.
Rusya'nın geliştirdiği en güçlü silahlar arasında gösterilen 'Solntsepek'ler, sahip olduğu imha gücü nedeniyle 'cehennem silahı' da olarak adlandırılıyor.
'Cehennem silahı' olarak da anılan TOS-1A 'Solntsepek' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2020
DÜNYA
The National Interest ABD’nin neden Rus ‘Cehennem silahından’ korktuğunu anlattı
2 Şubat 2020, 20:44
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