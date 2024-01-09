https://sputniknews.com.tr/20240109/rusyanin-cehennem-silahi-ukrayna-ordusunun-mustahkem-mevkilerini-imha-etti-1079454392.html

Rusya'nın 'cehennem silahı' Ukrayna ordusunun müstahkem mevkilerini imha etti

Rusya'nın 'cehennem silahı' Ukrayna ordusunun müstahkem mevkilerini imha etti

Rusya ordusu, ‘cehennem silahı’ olarak anılan TOS-1A ‘Solntsepek’ çok namlulu ağır roketatar sistemleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kupyansk yönündeki... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T10:14+0300

2024-01-09T10:14+0300

2024-01-09T10:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

solntsepek

çok namlulu roketatar

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Zapad' askeri grubu, TOS-A1 'Solntsepek' tipi ağır çok namlulu roketatarlar sistemlerini kullanarak Ukrayna ordusuna bağlı bir mekanize tugayın müstahkem mevkilerini yerle bir etti.Bakanlık, 'Solntsepek' roketatarlarının düşman hedeflerini yaklaşık 5 km mesafeden vurduğunun altını çizdi.Operasyon hakkında bilgi veren 'Solntsepek' komutanı, "Düşmanın kendi tahkimatlarını kazdığı, beton döktüğü ve bir şekilde mevzilerini korumaya çalıştığı bir sır değil. Termobarik roketlerimiz, bu tür amaçlar için de üretildi. Bu roketler, vuruş anında aşırı basınç oluşturuyor ve canlı olan her şeyi yakıyor" dedi.Solntsepek’in özellikleri neler?'Solntsepek', 2001 yılında T-72 tankının şasisi üzerinde geliştirildi. Sistem, gelişmiş fırlatma rampası ve otomatik hedef tespit sistemiyle donatıldı. Hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve imhası için tasarlandı.Sistem, güdümsüz termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda oluşturulan şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda ve tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili.Rusya'nın geliştirdiği en güçlü silahlar arasında gösterilen 'Solntsepek'ler, sahip olduğu imha gücü nedeniyle 'cehennem silahı' da olarak adlandırılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20200202/the-national-interest-abdnin-neden-rus-cehennem-silahindan-korktugunu-anlatti-1041311901.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, solntsepek, çok namlulu roketatar