https://sputniknews.com.tr/20240109/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-595-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1079472183.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 595 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 595 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 595 askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T16:15+0300

2024-01-09T16:15+0300

2024-01-09T16:15+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 30 asker, iki otomobil ve iki adet D-30 obüsü olarak gerçekleşti. Ayrıca Harkov Bölgesi’nde bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Yaklaşık 190 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç otomobil ve Akatsiya topçu sistemi yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava, topçu ve ağır roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 240 asker, dört kamyonet ve D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava, topçu ve ağır roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Bunun sonucunda Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 80 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti. Anti-topçu mücadele kapsamında da Gvozdika topçu sistemi ile D-30 obüsü yok edildi. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine kombine saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 30 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı yok edildi. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna’nın D-20 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine gerçekleştirilen saldırılar sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 25 asker, iki otomobil ve Gvozdika topçu sistemini kaybetti.Son 24 saatte Ukrayna’ya ait bir adet P-18 radarı vurulurken 6 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-2023-yili-kayiplarini-acikladi-1079464484.html

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