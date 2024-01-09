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https://sputniknews.com.tr/20240109/refah-payi-ile-2024-kok-maas-tablosu-ortaya-cikti-kamu-iscisine-seyyanen-zam-var-mi-1079448934.html
Refah payı ile 2024 kök maaş tablosu ortaya çıktı: Kamu işçisinden de seyyanen zam talebi geldi
Refah payı ile 2024 kök maaş tablosu ortaya çıktı: Kamu işçisinden de seyyanen zam talebi geldi
SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37.57 olurken, yüzde 15 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49.25 oldu. Emekliye ek... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T07:35+0300
2024-01-09T07:38+0300
ekonomi
kök maaş
refah payı
maaş
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maaş krizi
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emeklilik maaşı
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Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri bu hafta Kabine Toplantısı'nın başlıca gündemlerinden birisi olacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya geldi.İki bakanlık da devredePeki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11.68’lik fark nasıl kapanacak? Emekliye zam nasıl olacak? Bu noktada en öne çıkan formül ise tüm emekli maaşlarını yüksek zam oranı olan kesime eşitleme. Yani hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lunun zam oranının yüzde 49.25’e tamamlanması masada. Hükümet yetkilileri beklentilere karşılık çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.Kabine Toplantısı'nın gündemi:Kamu işçisi seyyanen zam talep ediyorÖte yandan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın kamu işçilerine de uygulanması gerektiğini vurguladı. Aslan, en düşük kamu işçisi maaşının 18 bin lirada kaldığını ve bu durumun 'iş barışını' zedelediğini belirtti.Aslan ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılması için yürütülen çalışmaya da değindi. Memur emeklilerine yapılan yüzde 49'luk zammın, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesinin doğru olacağını belirtti.'7 bin 500 liranın altında kalan maaşlarda onlara mutlaka bir refah payı eklenmesi gerekli oldu'Emeklilerin merakla beklediği yeni zam düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, “Aralık ayı enflasyonu ortaya çıktı. Devamında da yüzde 37.57 oranında artışla, yıl sonunu yüzde 64.77’lik rakam üzerinden 2023 senesinin enflasyon verisi netleşmiş oldu. Bu veriler ışığında baktığımız zaman memur ve memur emeklisinde ise toplu sözleşme devreye giriyordu. Enflasyon farkı ile onlarda zam oranı yüzde 49.25 oldu. Buradaki rakamlar ışığında şu andaki göstergeler ne oldu. SSK’da 2000 öncesinde emekli olanlar için 7 bin 616 liralık en düşük emekli maaşı var. Yüzde 37.57’lik artışla 10 bin 477 liraya, 2000 sonrası 4 bin 723 liradan 6 bin 497 liraya çıkacak. 7 bin 500 liranın altında kalan maaşlarda onlara mutlaka bir refah payı eklenmesi gerekli oldu” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240108/iki-bakanliktan-iki-ayri-aciklama-seyyanen-zam-kok-aylik-en-dusuk-emekli-maasi-hesaplamasi-1079415367.html
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Refah payı ile 2024 kök maaş tablosu ortaya çıktı: Kamu işçisinden de seyyanen zam talebi geldi

07:35 09.01.2024 (güncellendi: 07:38 09.01.2024)
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37.57 olurken, yüzde 15 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49.25 oldu. Emekliye ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışma yapılırken, 'refah payı ne kadar olacak' sorusu da gündeme geldi. Öte yandan Kamu işçisine seyyanen zam talebi de öne çıkıyor.
Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri bu hafta Kabine Toplantısı'nın başlıca gündemlerinden birisi olacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya geldi.

İki bakanlık da devrede

Peki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11.68’lik fark nasıl kapanacak? Emekliye zam nasıl olacak? Bu noktada en öne çıkan formül ise tüm emekli maaşlarını yüksek zam oranı olan kesime eşitleme. Yani hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lunun zam oranının yüzde 49.25’e tamamlanması masada. Hükümet yetkilileri beklentilere karşılık çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Kabine Toplantısı'nın gündemi:

En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek
Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek
Maaş artışları için düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak
Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak

Kamu işçisi seyyanen zam talep ediyor

Öte yandan Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın kamu işçilerine de uygulanması gerektiğini vurguladı. Aslan, en düşük kamu işçisi maaşının 18 bin lirada kaldığını ve bu durumun 'iş barışını' zedelediğini belirtti.
Aslan ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılması için yürütülen çalışmaya da değindi. Memur emeklilerine yapılan yüzde 49'luk zammın, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesinin doğru olacağını belirtti.

'7 bin 500 liranın altında kalan maaşlarda onlara mutlaka bir refah payı eklenmesi gerekli oldu'

Emeklilerin merakla beklediği yeni zam düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, “Aralık ayı enflasyonu ortaya çıktı. Devamında da yüzde 37.57 oranında artışla, yıl sonunu yüzde 64.77’lik rakam üzerinden 2023 senesinin enflasyon verisi netleşmiş oldu. Bu veriler ışığında baktığımız zaman memur ve memur emeklisinde ise toplu sözleşme devreye giriyordu. Enflasyon farkı ile onlarda zam oranı yüzde 49.25 oldu. Buradaki rakamlar ışığında şu andaki göstergeler ne oldu. SSK’da 2000 öncesinde emekli olanlar için 7 bin 616 liralık en düşük emekli maaşı var. Yüzde 37.57’lik artışla 10 bin 477 liraya, 2000 sonrası 4 bin 723 liradan 6 bin 497 liraya çıkacak. 7 bin 500 liranın altında kalan maaşlarda onlara mutlaka bir refah payı eklenmesi gerekli oldu” diye konuştu.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
EKONOMİ
İki bakanlıktan iki ayrı açıklama: Seyyanen zam, kök aylık, en düşük emekli maaşı hesaplaması
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