https://sputniknews.com.tr/20240109/pusilin-cikarlarinin-pesinden-gidecek-olan-bati-ukraynaya-yardimi-kesmez-1079458651.html

Puşilin: Çıkarlarının peşinden gidecek olan Batı, Ukrayna'ya yardımı kesmez

Puşilin: Çıkarlarının peşinden gidecek olan Batı, Ukrayna'ya yardımı kesmez

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Batı'nın Ukrayna'ya yardımı keseceği konusunda yanılsamaya kapılmama çağrısı yaptı. Puşilin, DHC'deki... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:36+0300

2024-01-09T11:36+0300

2024-01-09T11:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti

rusya

batı

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Eylül 2022'de Rusya Federasyonu topraklarına katılan DHC'nin lideri Puşilin, Sputnik'e verdiği demeçte Batı'nın Ukrayna'ya yardım sunmayı durdurabileceği yönündeki açıklamalara itimat edilmemesi gerektiğini belirtti.Batı'nın çıkarlarını korumak için Ukrayna'daki durumu sonuna kadar zorlayacağının kaydeden Puşilin, "Ben yine de her şeyin sona erdiği ve artık tüm yardımların kesildiği yanılsamasını deneyimlemek için acele etmezdim. Bu öyle değil, kolektif Batı bu durumu sonuna kadar zorlayacak, yani çatışmayı mümkün olduğu kadar uzatacak" dedi.Batı'nın Ukrayna'da olup bitenleri ve Ukrayna halkına ne olacağını kesinlikle umursamadığının altını çizen Puşilin, Batılı ülkelerin kendi çıkarlarını bulunduğunu ve sonuna dek bunların peşinden gideceğini ifade etti.'Düşmanı gerekli mesafeye itmeliyiz'Özel askeri harekatla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Puşilin, Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına son verilmesi için düşmanın DHC topraklarına ulaşamayacağı bir mesafeye itilmesi gerektiğini söyledi.Puşilin, bu mesafenin Kiev'in Batı'dan aldığı ve alacağı silahlara bağlı olduğunu ve dolayısıyla bu konuda büyük bir çalışma yapılması gerektiğini belirterek şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240108/ukrayna-disisleri-bakani-kulebadan-rusyayla-catismanin-dondurulma-ihtimaline-dair-aciklama-1079425501.html

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donetsk halk cumhuriyeti

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