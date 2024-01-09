https://sputniknews.com.tr/20240109/pusilin-cikarlarinin-pesinden-gidecek-olan-bati-ukraynaya-yardimi-kesmez-1079458651.html
Puşilin: Çıkarlarının peşinden gidecek olan Batı, Ukrayna'ya yardımı kesmez
Puşilin: Çıkarlarının peşinden gidecek olan Batı, Ukrayna'ya yardımı kesmez
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Batı'nın Ukrayna'ya yardımı keseceği konusunda yanılsamaya kapılmama çağrısı yaptı. Puşilin, DHC'deki... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:36+0300
2024-01-09T11:36+0300
2024-01-09T11:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna ordusu
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti
rusya
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Eylül 2022'de Rusya Federasyonu topraklarına katılan DHC'nin lideri Puşilin, Sputnik'e verdiği demeçte Batı'nın Ukrayna'ya yardım sunmayı durdurabileceği yönündeki açıklamalara itimat edilmemesi gerektiğini belirtti.Batı'nın çıkarlarını korumak için Ukrayna'daki durumu sonuna kadar zorlayacağının kaydeden Puşilin, "Ben yine de her şeyin sona erdiği ve artık tüm yardımların kesildiği yanılsamasını deneyimlemek için acele etmezdim. Bu öyle değil, kolektif Batı bu durumu sonuna kadar zorlayacak, yani çatışmayı mümkün olduğu kadar uzatacak" dedi.Batı'nın Ukrayna'da olup bitenleri ve Ukrayna halkına ne olacağını kesinlikle umursamadığının altını çizen Puşilin, Batılı ülkelerin kendi çıkarlarını bulunduğunu ve sonuna dek bunların peşinden gideceğini ifade etti.'Düşmanı gerekli mesafeye itmeliyiz'Özel askeri harekatla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Puşilin, Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına son verilmesi için düşmanın DHC topraklarına ulaşamayacağı bir mesafeye itilmesi gerektiğini söyledi.Puşilin, bu mesafenin Kiev'in Batı'dan aldığı ve alacağı silahlara bağlı olduğunu ve dolayısıyla bu konuda büyük bir çalışma yapılması gerektiğini belirterek şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240108/ukrayna-disisleri-bakani-kulebadan-rusyayla-catismanin-dondurulma-ihtimaline-dair-aciklama-1079425501.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, batı
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, rusya, batı
Puşilin: Çıkarlarının peşinden gidecek olan Batı, Ukrayna'ya yardımı kesmez
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Batı'nın Ukrayna'ya yardımı keseceği konusunda yanılsamaya kapılmama çağrısı yaptı. Puşilin, DHC'deki yerleşim yerlerine yönelik saldırıların önlenmesi için düşmanın gerekli mesafeye itilmesi gerektiğini ifade etti.
Eylül 2022'de Rusya Federasyonu topraklarına katılan DHC'nin lideri Puşilin, Sputnik'e verdiği demeçte Batı'nın Ukrayna'ya yardım sunmayı durdurabileceği yönündeki açıklamalara itimat edilmemesi gerektiğini belirtti.
Batı'nın çıkarlarını korumak için Ukrayna'daki durumu sonuna kadar zorlayacağının kaydeden Puşilin, "Ben yine de her şeyin sona erdiği ve artık tüm yardımların kesildiği yanılsamasını deneyimlemek için acele etmezdim. Bu öyle değil, kolektif Batı bu durumu sonuna kadar zorlayacak, yani çatışmayı mümkün olduğu kadar uzatacak" dedi.
Batı'nın Ukrayna'da olup bitenleri ve Ukrayna halkına ne olacağını kesinlikle umursamadığının altını çizen Puşilin, Batılı ülkelerin kendi çıkarlarını bulunduğunu ve sonuna dek bunların peşinden gideceğini ifade etti.
'Düşmanı gerekli mesafeye itmeliyiz'
Özel askeri harekatla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Puşilin, Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına son verilmesi için düşmanın DHC topraklarına ulaşamayacağı bir mesafeye itilmesi gerektiğini söyledi.
Puşilin, bu mesafenin Kiev'in Batı'dan aldığı ve alacağı silahlara bağlı olduğunu ve dolayısıyla bu konuda büyük bir çalışma yapılması gerektiğini belirterek şunları ekledi:
"Askerlerimize inanıyoruz, Rus silahının gücüne inanıyoruz. Bu nedenle biz artık sonraki kategoriler, ekonominin kalkındırılması üzerine düşünüyoruz."