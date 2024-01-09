https://sputniknews.com.tr/20240109/musk-ukraynaya-yardim-yuzunden-abd-gencligi-feda-ediliyor-1079482240.html
Musk: Ukrayna’ya yardım yüzünden ABD gençliği feda ediliyor
Musk: Ukrayna’ya yardım yüzünden ABD gençliği feda ediliyor
ABD’nin Ukrayna’ya destek için milyarlarca dolarlık planı karşısında şaşırdığını dile getiren iş insanı Elon Musk, hiçbir ilerlemenin olmadığı bir savaş için... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T23:18+0300
2024-01-09T23:18+0300
2024-01-09T23:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd
ukrayna krizi
elon musk
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078399298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_065be928dda00c17e59968e017076333.jpg
Elon Musk, X sosyal platformunda, Ukrayna’nın ihtiyaçları için 65 milyar 500 milyon dolar dahil ek bütçe ödeneklerine ilişkin tasarının ekran görüntüsü altına yorum bıraktı.ABD’li iş insanı, “Ukrayna için 65 milyar daha mı? Çıkış stratejisi nedir?” diye yazdı.Musk, “Ukrayna’yı destekliyorum, ama görünen o ki bu, hiçbir ilerlemenin olmadığı sonsuz bir savaş. Ülkenin gençliği, hiçbir toprak kazanımı olmadan feda ediliyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231025/elon-musk-ukrayna-ve-ortadogudaki-catismalar-nedeniyle-dunya-savasa-dogru-gidiyor-1076690793.html
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078399298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33c9567bf4ebe22996ad528346216b57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, abd, abd, ukrayna krizi, elon musk, elon musk
ukrayna, abd, abd, ukrayna krizi, elon musk, elon musk
Musk: Ukrayna’ya yardım yüzünden ABD gençliği feda ediliyor
ABD’nin Ukrayna’ya destek için milyarlarca dolarlık planı karşısında şaşırdığını dile getiren iş insanı Elon Musk, hiçbir ilerlemenin olmadığı bir savaş için yapılan harcamalar yüzünden ülke gençlerinin feda edildiğini belirtti.
Elon Musk, X sosyal platformunda, Ukrayna’nın ihtiyaçları için 65 milyar 500 milyon dolar dahil ek bütçe ödeneklerine ilişkin tasarının ekran görüntüsü altına yorum bıraktı.
ABD’li iş insanı, “Ukrayna için 65 milyar daha mı? Çıkış stratejisi nedir?” diye yazdı.
Musk, “Ukrayna’yı destekliyorum, ama görünen o ki bu, hiçbir ilerlemenin olmadığı sonsuz bir savaş. Ülkenin gençliği, hiçbir toprak kazanımı olmadan feda ediliyor” diye ekledi.