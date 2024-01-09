https://sputniknews.com.tr/20240109/musk-ukraynaya-yardim-yuzunden-abd-gencligi-feda-ediliyor-1079482240.html

Musk: Ukrayna’ya yardım yüzünden ABD gençliği feda ediliyor

Musk: Ukrayna’ya yardım yüzünden ABD gençliği feda ediliyor

ABD’nin Ukrayna’ya destek için milyarlarca dolarlık planı karşısında şaşırdığını dile getiren iş insanı Elon Musk, hiçbir ilerlemenin olmadığı bir savaş için... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T23:18+0300

2024-01-09T23:18+0300

2024-01-09T23:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

abd

ukrayna krizi

elon musk

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078399298_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_065be928dda00c17e59968e017076333.jpg

Elon Musk, X sosyal platformunda, Ukrayna’nın ihtiyaçları için 65 milyar 500 milyon dolar dahil ek bütçe ödeneklerine ilişkin tasarının ekran görüntüsü altına yorum bıraktı.ABD’li iş insanı, “Ukrayna için 65 milyar daha mı? Çıkış stratejisi nedir?” diye yazdı.Musk, “Ukrayna’yı destekliyorum, ama görünen o ki bu, hiçbir ilerlemenin olmadığı sonsuz bir savaş. Ülkenin gençliği, hiçbir toprak kazanımı olmadan feda ediliyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231025/elon-musk-ukrayna-ve-ortadogudaki-catismalar-nedeniyle-dunya-savasa-dogru-gidiyor-1076690793.html

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, abd, ukrayna krizi, elon musk, elon musk