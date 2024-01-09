https://sputniknews.com.tr/20240109/kremlin-rus-topraklarina-yonelik-saldirilar-batida-uretilen-silahlarla-yapiliyor-1079464904.html
Kremlin: Rus topraklarına yönelik saldırılar Batı'da üretilen silahlarla yapılıyor
Kremlin: Rus topraklarına yönelik saldırılar Batı'da üretilen silahlarla yapılıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus topraklarına saldırıların Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenlendiğini dile getirdi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T13:28+0300
2024-01-09T13:28+0300
2024-01-09T13:28+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
ukrayna ordusu
john kirby
kuzey kore
beyaz saray
belgorod
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya füze gönderdiği iddiasını yorumsuz bırakırken, Kiev'in Batılı ülkeler tarafından üretilen füzeleri Rus topraklarındaki sivil hedeflere fırlattığına dikkat çekti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby daha önce verdiği bir brifingde Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore'den aldığı füzeleri kullandığına inandığını dile getirmiş ancak iddiaları için herhangi bir kanıt sunmamıştı.Kremlin'in, Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzeleri kullandığı iddiasıyla ilgili Beyaz Saray açıklamalarını nasıl yorumlayabileceğine dair bir soruya yanıt olarak Peskov gazetecilere "Yorumsuz bırakıyoruz" dedi.Peskov açıklamalarına şu sözlerle devam etti:Peskov: Kiev sivillere misket bombası atmaktan çekinmiyorRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivillere misket bombalarıyla ateş açmaktan çekinmediğini söyledi.Peskov açıklamasında, "Kiev rejiminin sivil nesneleri bombalamaktan çekinmemesi, misket bombası kullanmaktan çekinmemesi ve şehir merkezine ateş açması nedeniyle mümkün hale geldi. Altını çiziyorum, askeri tesislere değil, askeri tesislerin bulunmadığı şehir merkezine"
https://sputniknews.com.tr/20240109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-2023-yili-kayiplarini-acikladi-1079464484.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, john kirby, kuzey kore, beyaz saray, belgorod
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, john kirby, kuzey kore, beyaz saray, belgorod
Kremlin: Rus topraklarına yönelik saldırılar Batı'da üretilen silahlarla yapılıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus topraklarına saldırıların Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenlendiğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya füze gönderdiği iddiasını yorumsuz bırakırken, Kiev'in Batılı ülkeler tarafından üretilen füzeleri Rus topraklarındaki sivil hedeflere fırlattığına dikkat çekti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby daha önce verdiği bir brifingde Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore'den aldığı füzeleri kullandığına inandığını dile getirmiş ancak iddiaları için herhangi bir kanıt sunmamıştı.
Kremlin'in, Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzeleri kullandığı iddiasıyla ilgili Beyaz Saray açıklamalarını nasıl yorumlayabileceğine dair bir soruya yanıt olarak Peskov gazetecilere "Yorumsuz bırakıyoruz" dedi.
Peskov açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
Bu bağlamda, muhtemelen topraklarımızın ve sivil tesislerin bilhassa yılbaşı gecesi Belgorod şehrinin merkezinin sürekli olarak Almanya, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler tarafından ateşlenen mermi ve füzelerle bombalandığı gerçeğine dikkat çekmeyi tercih ederim. Bunu unutmayalım.
Peskov: Kiev sivillere misket bombası atmaktan çekinmiyor
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivillere misket bombalarıyla ateş açmaktan çekinmediğini söyledi.
Peskov açıklamasında, "Kiev rejiminin sivil nesneleri bombalamaktan çekinmemesi, misket bombası kullanmaktan çekinmemesi ve şehir merkezine ateş açması nedeniyle mümkün hale geldi. Altını çiziyorum, askeri tesislere değil, askeri tesislerin bulunmadığı şehir merkezine"