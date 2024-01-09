https://sputniknews.com.tr/20240109/kremlin-rus-topraklarina-yonelik-saldirilar-batida-uretilen-silahlarla-yapiliyor-1079464904.html

Kremlin: Rus topraklarına yönelik saldırılar Batı'da üretilen silahlarla yapılıyor

Kremlin: Rus topraklarına yönelik saldırılar Batı'da üretilen silahlarla yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus topraklarına saldırıların Batılı ülkelerde üretilen silahlarla düzenlendiğini dile getirdi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T13:28+0300

2024-01-09T13:28+0300

2024-01-09T13:28+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

ukrayna ordusu

john kirby

kuzey kore

beyaz saray

belgorod

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya füze gönderdiği iddiasını yorumsuz bırakırken, Kiev'in Batılı ülkeler tarafından üretilen füzeleri Rus topraklarındaki sivil hedeflere fırlattığına dikkat çekti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby daha önce verdiği bir brifingde Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore'den aldığı füzeleri kullandığına inandığını dile getirmiş ancak iddiaları için herhangi bir kanıt sunmamıştı.Kremlin'in, Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzeleri kullandığı iddiasıyla ilgili Beyaz Saray açıklamalarını nasıl yorumlayabileceğine dair bir soruya yanıt olarak Peskov gazetecilere "Yorumsuz bırakıyoruz" dedi.Peskov açıklamalarına şu sözlerle devam etti:Peskov: Kiev sivillere misket bombası atmaktan çekinmiyorRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivillere misket bombalarıyla ateş açmaktan çekinmediğini söyledi.Peskov açıklamasında, "Kiev rejiminin sivil nesneleri bombalamaktan çekinmemesi, misket bombası kullanmaktan çekinmemesi ve şehir merkezine ateş açması nedeniyle mümkün hale geldi. Altını çiziyorum, askeri tesislere değil, askeri tesislerin bulunmadığı şehir merkezine"

https://sputniknews.com.tr/20240109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-2023-yili-kayiplarini-acikladi-1079464484.html

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