https://sputniknews.com.tr/20240109/iyi-partiden-3-yol-aciklamasi-iki-kutuplu-siyasete-sikisan-turk-demokrasisine-yeni-bir-soluk-1079468248.html

İYİ Parti'den '3. yol' açıklaması: 'İki kutuplu siyasete sıkışan Türk Demokrasisine yeni bir soluk'

İYİ Parti'den '3. yol' açıklaması: 'İki kutuplu siyasete sıkışan Türk Demokrasisine yeni bir soluk'

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Şevket Apuhan, partinin yeni siyasi modelini ve Türk siyasetine etkilerini değerlendirdi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T14:57+0300

2024-01-09T14:57+0300

2024-01-09T14:57+0300

politika

meral akşener

iyi parti

şevket apuhan

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Şevket Apuhan, İYİ Parti'nin "Üçüncü Yol" Vizyonunu Açıkladı.Apuhan'a göre, İYİ Parti'nin bağımsız ve özgür bir şekilde seçimlere katılma kararı ve seçmenleri '3. Yol'a davet etmesi, Türk siyasetinin yeniden yapılandırılması için atılmış stratejik bir adım. Apuhan, 'Türkiye'nin uzun süredir iki partili sistemin dar çerçevesinde sıkıştırılmaya çalışıldığını, İYİ Parti'nin bu sisteme karşı koyarak, ülkenin karşılaşacağı potansiyel sorunları göz önünde bulundurarak yeni bir siyasi rotayı işaret ettiğini' vurguladı. İYİ Parti'nin bu stratejik çıkışı olmasaydı, Apuhan'a göre yakın gelecekteki yerel seçimlerde ve sonrasında farklı fikir ve görüşlerin aynı kalıpta eritilmesi kaçınılmaz olacaktı. Bazı kesimlerin İYİ Parti'nin bu hamlesini AK Parti'ye yararlı bir adım olarak gördüğünü belirten Apuhan, durumun AK Parti aleyhine olduğunu savundu ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240109/iyi-partide-kulisler-bu-iddia-ile-hareketlendi-meral-aksener-istifa-resti-cekti-1079454350.html

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meral akşener, iyi parti, şevket apuhan