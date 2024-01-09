İYİ Parti'den '3. yol' açıklaması: 'İki kutuplu siyasete sıkışan Türk Demokrasisine yeni bir soluk'
© AAİYİ Parti
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Şevket Apuhan, partinin yeni siyasi modelini ve Türk siyasetine etkilerini değerlendirdi.
Şevket Apuhan, İYİ Parti'nin "Üçüncü Yol" Vizyonunu Açıkladı.
Apuhan'a göre, İYİ Parti'nin bağımsız ve özgür bir şekilde seçimlere katılma kararı ve seçmenleri '3. Yol'a davet etmesi, Türk siyasetinin yeniden yapılandırılması için atılmış stratejik bir adım.
Apuhan'a göre, İYİ Parti'nin bağımsız ve özgür bir şekilde seçimlere katılma kararı ve seçmenleri '3. Yol'a davet etmesi, Türk siyasetinin yeniden yapılandırılması için atılmış stratejik bir adım.
Apuhan, 'Türkiye'nin uzun süredir iki partili sistemin dar çerçevesinde sıkıştırılmaya çalışıldığını, İYİ Parti'nin bu sisteme karşı koyarak, ülkenin karşılaşacağı potansiyel sorunları göz önünde bulundurarak yeni bir siyasi rotayı işaret ettiğini' vurguladı. İYİ Parti'nin bu stratejik çıkışı olmasaydı, Apuhan'a göre yakın gelecekteki yerel seçimlerde ve sonrasında farklı fikir ve görüşlerin aynı kalıpta eritilmesi kaçınılmaz olacaktı.
"HDP (DEM) ve HÜDA-PAR'ın sisteme daha fazla entegre olmaları ve demokrasi anlayışının sıradanlaşması sağlanacak. '3. Yol' önerisi, iki kutuplu siyaset arasında sıkışan Türk Demokrasisine yeni bir soluk getirdi"
Bazı kesimlerin İYİ Parti'nin bu hamlesini AK Parti'ye yararlı bir adım olarak gördüğünü belirten Apuhan, durumun AK Parti aleyhine olduğunu savundu ve şunları ekledi:
"İYİ Parti'nin bu tercihi, "HDP ile işbirliği yapılıyor" şeklindeki bahaneleriyle yolsuzluk ve beceriksizlikleri örtbas etmeye alışkın bir iktidarın alışkanlıklarını bozmuş ve muhalefeti daha etkili bir hale getirdi. Bu yeni yaklaşım Anadolu'da gerçek bir karşılık bulacağı ve geniş seçmen kitlesinin ihtiyaçlarına hitap eden milliyetçi, demokratik ve kalkınmacı bir program olarak yerel seçimlerde kendini gösterecek. 31 Mart seçimleri öncesinde ortaya çıkan bu '3. Yol' vizyonun, 2028 yılına kadar gelişerek Türkiye'nin siyasi yapısına yeni bir yön verecek ve "Türkiye Yüzyılı" karşısında Türk Çağı'na hizmet edecek"