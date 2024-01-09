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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240109/iyi-partide-kulisler-bu-iddia-ile-hareketlendi-meral-aksener-istifa-resti-cekti-1079454350.html
İYİ Parti'de kulisler bu iddia ile hareketlendi: 'Meral Akşener istifa resti çekti'
İYİ Parti'de kulisler bu iddia ile hareketlendi: 'Meral Akşener istifa resti çekti'
Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 31 Mart'ta yapılacak seçimde oyların geçtiğimiz seçimden düşük... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T10:22+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
kulis
meral akşener
barış terkoğlu
istifa
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
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Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti’de yeni bir iddia ortaya atıldı. Genel İdare Kurulu’nda (GİK), bazı partililer bu kararın oyları düşürebileceğini dile getirdi. Genel Başkan Meral Akşener'in oyların 14 Mayıs'ın altına düşmesi halinde istifa edeceğini söylediği iddia edildi.İYİ Parti’de art arda yaşanan istifaların özellikle büyük kentlerde oyları düşüreceği yönünde yapılan tartışmalar sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı İYİ Parti GİK üyeleri, bu tartışmaların, 81 ilde aday çıkarma kararının alındığı GİK toplantısında da gündeme getirildiğini dile getirdi.'Bütün sorumluluğu alıyorum'Toplantıda bu kararın özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde CHP ve diğer partilere oy kaymasına neden olabileceği yönünde kaygılar aktarıldı. Akşener'in toplantıda aday belirleme sürecine yönelik tam yetki istediğini aktaran Terkoğlu, yaşananları şu ifadelerle açıkladı:
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iyi parti, kulis, meral akşener, barış terkoğlu, istifa, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim
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İYİ Parti'de kulisler bu iddia ile hareketlendi: 'Meral Akşener istifa resti çekti'

10:22 09.01.2024
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA
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Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 31 Mart'ta yapılacak seçimde oyların geçtiğimiz seçimden düşük gelmesi halinde istifa edeceğini söylediği ileri sürüldü.
Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti’de yeni bir iddia ortaya atıldı. Genel İdare Kurulu’nda (GİK), bazı partililer bu kararın oyları düşürebileceğini dile getirdi. Genel Başkan Meral Akşener'in oyların 14 Mayıs'ın altına düşmesi halinde istifa edeceğini söylediği iddia edildi.
İYİ Parti’de art arda yaşanan istifaların özellikle büyük kentlerde oyları düşüreceği yönünde yapılan tartışmalar sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı İYİ Parti GİK üyeleri, bu tartışmaların, 81 ilde aday çıkarma kararının alındığı GİK toplantısında da gündeme getirildiğini dile getirdi.

'Bütün sorumluluğu alıyorum'

Toplantıda bu kararın özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde CHP ve diğer partilere oy kaymasına neden olabileceği yönünde kaygılar aktarıldı. Akşener'in toplantıda aday belirleme sürecine yönelik tam yetki istediğini aktaran Terkoğlu, yaşananları şu ifadelerle açıkladı:
"İYİ Parti ile ilgili çok tarihsel bir not aktarayım. Çünkü bu önümüzdeki seçimden sonra hatırlayacağımız bir not olabilir. Bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu vardı. Tabii ki ana konu yerel seçim oldu. Biliyorsun Meral Akşener bu tür konuları GİK toplantılarından çıkarıyor. Akşener, Genel İdare Kurulu üyelerinin karşısına çıkmış ve şu ifadeyi kullanmış: "Seçimi kazanırsak hepimiz kazanırız, kaybedersek ben kaybetmiş olacağım. Sizden bu dönem adayları belirlemek için bütün yetkileri istiyorum. Sonrasında eğer seçimi kazanamazsak, gereğini yaparım ve evime dönerim." Meral Akşener bugün tarihi bir karar alarak, seçime kazanamazsa İYİ Parti'de hatta belki de siyasette devam etmeyeceğini söylüyor. Burada 'seçimi kazanamama' kriteri ise oy oranı. İYİ Parti son seçimde yüzde 10'a yakın bir oy aldı. Kendi içerisinde başarı kriterini böyle koyuyorlar, yani 3 belediye 5 belediye değil yüzde 11 oy oranını yakalayabilecek bir parti olmayı koyuyorlar. Yani Meral Akşener, İYİ Parti'de aday belirleme yetkisini aldı ve seçimi kazanamazsam bırakacağım dedi. İkinci olarak ise; bu sırada şöyle bir şey olmuş. Adaylarını açıklıyor ve çoğunlukla milletvekili olarak açıklıyor. Buğra Kavuncu'nun adı geçiyor İstanbul için, Akşener orada her ile milletvekili açıklamanın parti adına handikap yarattığını, "İyi Parti aday mı çıkaramıyor" algısının doğacağı nedeniyle bu fikirden taraf olmuyor. Bu gelişme belki de Buğra Kavuncu'nun İstanbul adayı olmayacağı anlamına gelebilir. Elbette Buğra Kavuncu'yu korumak için de bunu yapıyor olabilir çünkü tahmin ediyorsunuz ki İstanbul'da iki favori aday var. AKP'nin ve CHP'nin adayları."
İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
TÜRKİYE
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan İstanbul ve Ankara adaylarıyla ilgili açıklama
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