İYİ Parti'de kulisler bu iddia ile hareketlendi: 'Meral Akşener istifa resti çekti'

"İYİ Parti ile ilgili çok tarihsel bir not aktarayım. Çünkü bu önümüzdeki seçimden sonra hatırlayacağımız bir not olabilir. Bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu vardı. Tabii ki ana konu yerel seçim oldu. Biliyorsun Meral Akşener bu tür konuları GİK toplantılarından çıkarıyor. Akşener, Genel İdare Kurulu üyelerinin karşısına çıkmış ve şu ifadeyi kullanmış: "Seçimi kazanırsak hepimiz kazanırız, kaybedersek ben kaybetmiş olacağım. Sizden bu dönem adayları belirlemek için bütün yetkileri istiyorum. Sonrasında eğer seçimi kazanamazsak, gereğini yaparım ve evime dönerim." Meral Akşener bugün tarihi bir karar alarak, seçime kazanamazsa İYİ Parti'de hatta belki de siyasette devam etmeyeceğini söylüyor. Burada 'seçimi kazanamama' kriteri ise oy oranı. İYİ Parti son seçimde yüzde 10'a yakın bir oy aldı. Kendi içerisinde başarı kriterini böyle koyuyorlar, yani 3 belediye 5 belediye değil yüzde 11 oy oranını yakalayabilecek bir parti olmayı koyuyorlar. Yani Meral Akşener, İYİ Parti'de aday belirleme yetkisini aldı ve seçimi kazanamazsam bırakacağım dedi. İkinci olarak ise; bu sırada şöyle bir şey olmuş. Adaylarını açıklıyor ve çoğunlukla milletvekili olarak açıklıyor. Buğra Kavuncu'nun adı geçiyor İstanbul için, Akşener orada her ile milletvekili açıklamanın parti adına handikap yarattığını, "İyi Parti aday mı çıkaramıyor" algısının doğacağı nedeniyle bu fikirden taraf olmuyor. Bu gelişme belki de Buğra Kavuncu'nun İstanbul adayı olmayacağı anlamına gelebilir. Elbette Buğra Kavuncu'yu korumak için de bunu yapıyor olabilir çünkü tahmin ediyorsunuz ki İstanbul'da iki favori aday var. AKP'nin ve CHP'nin adayları."