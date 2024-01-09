https://sputniknews.com.tr/20240109/istanbulda-kar-yagisi-etkili-olmaya-basladi-1079458465.html

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı

Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:33+0300

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yaşam

istanbul

kar

kar yağışı

kar topu

beylikdüzü

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Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı. Özlemle beklenen kar İstanbul'a düştü.Beylikdüzü’nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.Sultangazi'de de etkili oluyorSultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı, ardından da kar yağışı etkili olmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html

istanbul

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istanbul, kar, kar yağışı, kar topu, beylikdüzü