https://sputniknews.com.tr/20240109/istanbulda-kar-yagisi-etkili-olmaya-basladi-1079458465.html
İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:33+0300
2024-01-09T11:33+0300
2024-01-09T11:33+0300
yaşam
istanbul
kar
kar yağışı
kar topu
beylikdüzü
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Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı. Özlemle beklenen kar İstanbul'a düştü.Beylikdüzü’nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.Sultangazi'de de etkili oluyorSultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı, ardından da kar yağışı etkili olmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html
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istanbul, kar, kar yağışı, kar topu, beylikdüzü
istanbul, kar, kar yağışı, kar topu, beylikdüzü
İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu.
Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı. Özlemle beklenen kar İstanbul'a düştü.
Beylikdüzü’nde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.
Sultangazi'de de etkili oluyor
Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı, ardından da kar yağışı etkili olmaya başladı.