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İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı
Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:33+0300
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Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı. Özlemle beklenen kar İstanbul'a düştü.Beylikdüzü’nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.Sultangazi'de de etkili oluyorSultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı, ardından da kar yağışı etkili olmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/buz-devri-geliyor-18-sehre-kara-kisli-sari-kod-uyarisi-1079447901.html
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istanbul, kar, kar yağışı, kar topu, beylikdüzü
istanbul, kar, kar yağışı, kar topu, beylikdüzü

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı

11:33 09.01.2024
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA
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Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu.
Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı. Özlemle beklenen kar İstanbul'a düştü.
Beylikdüzü’nde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Kent merkezinde kar ve tipi etkisini sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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'Buz devri' geliyor: 18 şehre kara kışlı sarı kod uyarısı
07:02

Sultangazi'de de etkili oluyor

Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı, ardından da kar yağışı etkili olmaya başladı.
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