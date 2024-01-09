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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-gazzenin-guneyine-kara-saldirilarini-genisletti-1079462965.html
İsrail, Gazze’nin güneyine kara saldırılarını genişletti
İsrail, Gazze’nin güneyine kara saldırılarını genişletti
İsrail ordusu, daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T12:30+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
han yunus
kara operasyonu
ortadoğu
doğu akdeniz
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Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.Başlarda Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, burada ikamet eden Filistinlilere Han Yunus dahil güneyde yer alan ve "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelere geçmeleri çağrısında bulunmuştu.Aralık ayı başında Han Yunus'u ‘savaş bölgesi’ ilan eden İsrail ordusu, bölgede kara saldırıları başlatmıştı.Bu sabah yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiği belirtildi.23 binden fazla kişi öldürüldüİsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/gazzede-sinir-tanimayan-doktorlara-ait-siginma-evine-top-mermisi-isabet-etti-1079451574.html
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israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, han yunus, kara operasyonu, ortadoğu, doğu akdeniz
israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, han yunus, kara operasyonu, ortadoğu, doğu akdeniz

İsrail, Gazze’nin güneyine kara saldırılarını genişletti

12:30 09.01.2024
© AFP 2023 / -İsrail Gazze Şeridi saldırı Han Yunus
İsrail Gazze Şeridi saldırı Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail ordusu, daha önce ‘güvenli olduğunu’ iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu.
Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Başlarda Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, burada ikamet eden Filistinlilere Han Yunus dahil güneyde yer alan ve "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelere geçmeleri çağrısında bulunmuştu.
Aralık ayı başında Han Yunus'u ‘savaş bölgesi’ ilan eden İsrail ordusu, bölgede kara saldırıları başlatmıştı.
Bu sabah yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiği belirtildi.

23 binden fazla kişi öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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