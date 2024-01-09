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https://sputniknews.com.tr/20240109/eyt-sonrasi-erken-emeklilik-geliyor-gozler-staj-ve-ciraklik-sigortasina-cevrildi-1079449201.html
EYT sonrası erken emeklilikte kademe teklifi: Gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi
EYT sonrası erken emeklilikte kademe teklifi: Gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi
2000-2008 arası SGK girişi olanlara kademeli emeklilik gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Kademeli yaş şartları için şu anda Meclis gündeminde... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T07:59+0300
2024-01-09T08:13+0300
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2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1999-2000 sonrası SGK’lılar için staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?Kademeli emeklilik düzenlemesine onay verilmesi durumunda işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının öne çekilmesi söz konusu olacak. Şayet yeni torba yasa ile kademeli emeklilik teklifi kabul edilirse, 2000 yılında işe başlayan bir kişi 6 yıla kadar erken emeklilik hakkına sahip olunuyur. İşe giriş tarihi ilerledikçe emekli olma yaşı artıyor.A Haber'de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler?20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler?25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.BAĞKUR'lu kadınlar erken emeklilik şartları nedir?BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.BAĞKUR'lu erkekler erken emeklilik prim gün sayısı kaç?BAĞ-KUR'lu erkekler emekli olmak için 9000 prim günü şartını yerine getirmesi gerekiyor. Prim eşitleme düzenlemesi ile 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşecek.Gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildiStaj ve çıraklık sigortaları primleri, kısa vadeli sigorta kollarına dahil olmasına rağmen, staj ve çıraklık dönemlerinde sağlık ve iş kazası primleri ödenmiş olsa da, emeklilik primlerinin yatırılmaması, bu sürelerin emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmamasına neden oluyor.3 Mart 2023 tarihi itibarıyla EYT başvuruları başlarken EYT kapsamına dahil edilmeyen staj ve çıraklık için dönemin Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilirler mi? Staj bir eğitimdir. İş akti stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor’’ ifadelerini kullanmıştı. Fakat, kademeli erken emekliliğin konuşulmaya başlanması ve yasa teklifinin verilmesi ile beraber gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrilmişti.Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş bu konuda yaptığı açıklamada EYT düğümünün çözülmesi ile birlikte yeni emeklilik düzenlemelerinin de yolunun açıldığını söyledi. Karakaş, bu yeni düzenlemenin 2000 ile 2008 arası işe başlayan sigortalılar için önemli olduğunu duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240108/ikinci-eyt-yasa-teklifi-mecliste-kademeli-emeklilikte-6-bin-250-prim-gunune-sartlar-ne-1079419206.html
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EYT sonrası erken emeklilikte kademe teklifi: Gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi

07:59 09.01.2024 (güncellendi: 08:13 09.01.2024)
© TRT HaberSGK, başvuru
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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2000-2008 arası SGK girişi olanlara kademeli emeklilik gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Kademeli yaş şartları için şu anda Meclis gündeminde olan yeni bir yasa teklifi, 2000 sonrasında işe başlayanlar için önemli değişiklikler öneriyor. Bu kapsamda gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi.
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1999-2000 sonrası SGK’lılar için staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?

Kademeli emeklilik düzenlemesine onay verilmesi durumunda işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının öne çekilmesi söz konusu olacak. Şayet yeni torba yasa ile kademeli emeklilik teklifi kabul edilirse, 2000 yılında işe başlayan bir kişi 6 yıla kadar erken emeklilik hakkına sahip olunuyur. İşe giriş tarihi ilerledikçe emekli olma yaşı artıyor.
A Haber'de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:

SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler?

20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler?

25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞKUR'lu kadınlar erken emeklilik şartları nedir?

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

BAĞKUR'lu erkekler erken emeklilik prim gün sayısı kaç?

BAĞ-KUR'lu erkekler emekli olmak için 9000 prim günü şartını yerine getirmesi gerekiyor. Prim eşitleme düzenlemesi ile 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşecek.

Gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi

Staj ve çıraklık sigortaları primleri, kısa vadeli sigorta kollarına dahil olmasına rağmen, staj ve çıraklık dönemlerinde sağlık ve iş kazası primleri ödenmiş olsa da, emeklilik primlerinin yatırılmaması, bu sürelerin emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmamasına neden oluyor.
3 Mart 2023 tarihi itibarıyla EYT başvuruları başlarken EYT kapsamına dahil edilmeyen staj ve çıraklık için dönemin Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilirler mi? Staj bir eğitimdir. İş akti stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor’’ ifadelerini kullanmıştı. Fakat, kademeli erken emekliliğin konuşulmaya başlanması ve yasa teklifinin verilmesi ile beraber gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrilmişti.
Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş bu konuda yaptığı açıklamada EYT düğümünün çözülmesi ile birlikte yeni emeklilik düzenlemelerinin de yolunun açıldığını söyledi. Karakaş, bu yeni düzenlemenin 2000 ile 2008 arası işe başlayan sigortalılar için önemli olduğunu duyurdu.
Emekli sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
EKONOMİ
İkinci EYT yasa teklifi Meclis'te: Kademeli emeklilikte 6 bin 250 prim gününe şartlar ne?
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