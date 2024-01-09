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SON DAKİKA | Dolarda yeni rekor: Kritik seviyeye yaklaştı
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Dolarda yeni rekor: Kritik seviyeye yaklaştı
Dolarda yeni rekor: Kritik seviyeye yaklaştı
İstanbul serbest piyasada dolar 29.9370 liradan işlem görüyor. Kur 30 TL'ye yaklaşırken, bu hafta gözler Merkez Bankası'nın New York'taki yatırımcı günü... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 29,9350 liradan alınan dolar, 29,9370 liradan satılıyor. 32,7770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7790 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,8950 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8030 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 956 lira, çeyrek altın 3 bin 169 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 637 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.818 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.16 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.16 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 46.825 dolar seviyelerinde.
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dolar rekor,dolar 30 lira oldu mu,dolar alış fiyatı,dolar satış fiyatı,dolar ne kadar
dolar rekor,dolar 30 lira oldu mu,dolar alış fiyatı,dolar satış fiyatı,dolar ne kadar

Dolarda yeni rekor: Kritik seviyeye yaklaştı

09:54 09.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 29.9370 liradan işlem görüyor. Kur 30 TL'ye yaklaşırken, bu hafta gözler Merkez Bankası'nın New York'taki yatırımcı günü toplantısı ve Moody's kararında olacak.
Serbest piyasada 29,9350 liradan alınan dolar, 29,9370 liradan satılıyor. 32,7770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,7790 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,8950 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8030 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 956 lira, çeyrek altın 3 bin 169 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 637 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.818 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.16 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.16 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 46.825 dolar seviyelerinde.
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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