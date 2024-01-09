https://sputniknews.com.tr/20240109/cumhurbaskani-erdogan-9-kez-dede-oldu-1079467801.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T14:33+0300
2024-01-09T14:33+0300
2024-01-09T14:33+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
torun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20180312/erdogan-torun-omer-trt-yarisma-1032593002.html
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, torun
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, torun
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.
Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.
Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.