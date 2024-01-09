https://sputniknews.com.tr/20240109/btknin-2024-strateji-plani-yerli-imknlarla-5g-teknolojilerinin-uretimi-ve-gelistirilmesi-1079458010.html

BTK’nın 2024 Strateji Planı: Yerli imkanlarla 5G teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi

BTK’nın 2024 Strateji Planı: Yerli imkanlarla 5G teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı taslağı yayımlandı. BTK’nın stratejik planında yerli imkanlarla 5G teknolojisinin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:24+0300

2024-01-09T11:24+0300

2024-01-09T11:25+0300

türkiye

5g

türkiye'nin 5g ve ötesi için iletişim gücü

haberleşme

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

btk

teknoloji

strateji

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Bilgi Teknolojileri Kurumu 2024-2028 dönemini kapsayacak şekilde yeni bir Stratejik Plan hazırlanması çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini için taslak doküman kamuoyu görüşüne sunuldu. Taslak 13 Ocak’a kadar askıda kalacak. Bu süreç içerisinde görüş ve öneriler kurumun internet sitesi üzerinden toplanacak.5G HedefiBTK’nın stratejik plan taslağında 5G teknolojisine yönelik hedefler şu şekilde yer aldı:Siber güvenlik önlemleriBTK’nın 2024-2028 yılı stratejik planında siber tehditlerle ilgili önlemler de yer aldı. Planda bu adımlar şu şekilde ifade edildi:

https://sputniknews.com.tr/20220729/turkiyenin-5g-yolculugu-istanbul-havalimanindan-basladi-1059287069.html

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