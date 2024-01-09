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BTK’nın 2024 Strateji Planı: Yerli imkanlarla 5G teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi
BTK’nın 2024 Strateji Planı: Yerli imkanlarla 5G teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı taslağı yayımlandı. BTK’nın stratejik planında yerli imkanlarla 5G teknolojisinin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye'nin 5g ve ötesi için iletişim gücü
haberleşme
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
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Bilgi Teknolojileri Kurumu 2024-2028 dönemini kapsayacak şekilde yeni bir Stratejik Plan hazırlanması çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini için taslak doküman kamuoyu görüşüne sunuldu. Taslak 13 Ocak’a kadar askıda kalacak. Bu süreç içerisinde görüş ve öneriler kurumun internet sitesi üzerinden toplanacak.5G HedefiBTK’nın stratejik plan taslağında 5G teknolojisine yönelik hedefler şu şekilde yer aldı:Siber güvenlik önlemleriBTK’nın 2024-2028 yılı stratejik planında siber tehditlerle ilgili önlemler de yer aldı. Planda bu adımlar şu şekilde ifade edildi:
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teknoloji,5g teknolojisi,yerli milli 5g teknolojisi,5g nedir,5g teknolojisi türkiyede ne zaman kullanılacak,5g teknolojisinin farkı ne, 5g ile ne yapılabilir,siber güvenlik için alınan önlemler,siber saldırı önlemleri,iletişm tekonolojisindeki yenilikler,btk ne iş yapar,btknın yetki alanları,btk hangi düzenlemeleri yaptı,2024 stratejik plan

BTK’nın 2024 Strateji Planı: Yerli imkanlarla 5G teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi

11:24 09.01.2024 (güncellendi: 11:25 09.01.2024)
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı taslağı yayımlandı. BTK’nın stratejik planında yerli imkanlarla 5G teknolojisinin geliştirilmesi, siber saldırılara karşı koruma, veri güvenliğini sağlama ve dijital tehditlere karşı savunma mekanizmalarını geliştirmesi hedefleri yer aldı.
Bilgi Teknolojileri Kurumu 2024-2028 dönemini kapsayacak şekilde yeni bir Stratejik Plan hazırlanması çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini için taslak doküman kamuoyu görüşüne sunuldu. Taslak 13 Ocak’a kadar askıda kalacak. Bu süreç içerisinde görüş ve öneriler kurumun internet sitesi üzerinden toplanacak.

5G Hedefi

BTK’nın stratejik plan taslağında 5G teknolojisine yönelik hedefler şu şekilde yer aldı:
“Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatların yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi ile başlamıştır. Bu yaklaşım ile yerli üretimin teşvik edilmesi, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 5G ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkı ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bunu başarabilmek içinse BTK, kamu ve özel sektör temsilcileri ile birlikte çalışmalar yürütmektedir”

Siber güvenlik önlemleri

BTK’nın 2024-2028 yılı stratejik planında siber tehditlerle ilgili önlemler de yer aldı. Planda bu adımlar şu şekilde ifade edildi:
“Günümüzde hızla ilerleyen bilgi ve iletişim teknolojileri, haberleşme sistemlerinin ve altyapılarının toplumsal işleyiş, ekonomi ve güvenlik üzerinde temel bir etki alanı oluşturduğunu açıkça göstermektedir. Ancak bu dijitalleşme ve bağlantılılık artışı, aynı ölçüde siber tehditlerin de artmasına neden olmuştur. Bu siber tehditler, devletlerin ve bireylerin güvenliğini ciddi şekillerde tehlikeye sokabilen, hassas verilerin sızdırılması ve altyapıların çökertilmesi gibi sonuçlar doğurabilen riskleri beraberinde getirir. Bu bağlamda, Türkiye'de BTK, haberleşme sistemlerinin güvenliği ve ulusal siber güvenliğin sağlanması stratejik bir öncelik olarak belirlemiştir.”
Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
YAŞAM
Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı
29 Temmuz 2022, 17:01
Türkiye
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POLİTİKA
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SAVUNMA
YAŞAM
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