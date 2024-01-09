https://sputniknews.com.tr/20240109/bogaz-trafigine-firtina-engeli-cift-yonlu-durduruldu-1079469382.html

Boğaz trafiğine fırtına engeli: Çift yönlü durduruldu

Boğaz trafiğine fırtına engeli: Çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T15:22+0300

2024-01-09T15:22+0300

2024-01-09T15:22+0300

yaşam

çanakkale

gemi

fırtına

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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20240109/il-milli-egitim-mudurlugu-acikladi-bugun-ve-yarin-okullar-tatil-1079466827.html

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çanakkale, gemi, fırtına