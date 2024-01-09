https://sputniknews.com.tr/20240109/bogaz-trafigine-firtina-engeli-cift-yonlu-durduruldu-1079469382.html
Boğaz trafiğine fırtına engeli: Çift yönlü durduruldu
Boğaz trafiğine fırtına engeli: Çift yönlü durduruldu
Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T15:22+0300
2024-01-09T15:22+0300
2024-01-09T15:22+0300
yaşam
çanakkale
gemi
fırtına
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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/il-milli-egitim-mudurlugu-acikladi-bugun-ve-yarin-okullar-tatil-1079466827.html
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çanakkale, gemi, fırtına
Boğaz trafiğine fırtına engeli: Çift yönlü durduruldu
Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.