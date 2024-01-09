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Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonların kesilmesini protesto ederek traktörlerle yolları kapattı
Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonların kesilmesini protesto ederek traktörlerle yolları kapattı
Almanya'da çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, tarım sektöründeki sübvansiyonları... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, almanya, çiftçi, protesto, yeşiller ve hür demokrat parti (fdp)
фото, fotoğraf, almanya, çiftçi, protesto, yeşiller ve hür demokrat parti (fdp)

Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonların kesilmesini protesto ederek traktörlerle yolları kapattı

02:41 09.01.2024 (güncellendi: 02:43 09.01.2024)
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Almanya'da çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, tarım sektöründeki sübvansiyonları kaldırma planına karşı ülke genelinde gösteriler düzenledi.
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER

Başkent Berlin'e traktörleriyle gelen çiftçiler ve tır şoförleri, Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluştururken aralarında Mecklenburg-Vorpommern, Bavyera, Rheinland-Pflaz, Saksonya, Brandenburg'un da bulunduğu çok sayıda eyalette traktörler ve tırlarla otoyol girişlerini kapattı.

Başkent Berlin&#x27;e traktörleriyle gelen çiftçiler ve tır şoförleri, Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluştururken aralarında Mecklenburg-Vorpommern, Bavyera, Rheinland-Pflaz, Saksonya, Brandenburg&#x27;un da bulunduğu çok sayıda eyalette traktörler ve tırlarla otoyol girişlerini kapattı. - Sputnik Türkiye
1/9
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER

Başkent Berlin'e traktörleriyle gelen çiftçiler ve tır şoförleri, Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluştururken aralarında Mecklenburg-Vorpommern, Bavyera, Rheinland-Pflaz, Saksonya, Brandenburg'un da bulunduğu çok sayıda eyalette traktörler ve tırlarla otoyol girişlerini kapattı.

© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Almanya'nın birçok yerinde trafikte aksamalara neden oldu.

Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Almanya&#x27;nın birçok yerinde trafikte aksamalara neden oldu. - Sputnik Türkiye
2/9
© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Almanya'nın birçok yerinde trafikte aksamalara neden oldu.

© AFP 2023 / JENS SCHLUETERAlmanya'da çiftçiler, sübvansiyonların kesilmesini protesto ederek traktörlerle yolları kapattı
Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonların kesilmesini protesto ederek traktörlerle yolları kapattı - Sputnik Türkiye
3/9
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER
Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonların kesilmesini protesto ederek traktörlerle yolları kapattı
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLE

Alman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında TIR ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer aldı.

Alman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında TIR ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer aldı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLE

Alman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında TIR ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer aldı.

© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Lojistik sektörü, gösterilerde hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini istedi.

Lojistik sektörü, gösterilerde hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini istedi. - Sputnik Türkiye
5/9
© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Lojistik sektörü, gösterilerde hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini istedi.

© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Çiftçilerin protestosu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde de büyük şehirlerde ve bazı otobanlarda trafikte aksamalara neden oldu.

Çiftçilerin protestosu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde de büyük şehirlerde ve bazı otobanlarda trafikte aksamalara neden oldu. - Sputnik Türkiye
6/9
© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Çiftçilerin protestosu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde de büyük şehirlerde ve bazı otobanlarda trafikte aksamalara neden oldu.

© AFP 2023 / JENS SCHLUETER

Brandenburg eyaletinden gelerek Berlin'deki eyleme katılan çiftlik sahibi Toni, Alman hükümetinin söz konusu kesintilerini eleştirerek, "Bu yasaların politikacıların istediği gibi geçmesi durumunda iş yerimizin ayakta kalacağından endişe ediyoruz. Sadece biz değil, aynı zamanda çalışanlarımız da" ifadesini kullandı.

Brandenburg eyaletinden gelerek Berlin&#x27;deki eyleme katılan çiftlik sahibi Toni, Alman hükümetinin söz konusu kesintilerini eleştirerek, &quot;Bu yasaların politikacıların istediği gibi geçmesi durumunda iş yerimizin ayakta kalacağından endişe ediyoruz. Sadece biz değil, aynı zamanda çalışanlarımız da&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
7/9
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER

Brandenburg eyaletinden gelerek Berlin'deki eyleme katılan çiftlik sahibi Toni, Alman hükümetinin söz konusu kesintilerini eleştirerek, "Bu yasaların politikacıların istediği gibi geçmesi durumunda iş yerimizin ayakta kalacağından endişe ediyoruz. Sadece biz değil, aynı zamanda çalışanlarımız da" ifadesini kullandı.

© AFP 2023 / JENS SCHLUETER

Çalışanların da "korku ve endişe" içinde olduğunu dile getiren Toni, "Her şey pahalılaşıyor. Başından beri istediğimiz gibi (hükümetin planlarını) geri çekmesini talep ediyoruz" dedi.

Çalışanların da &quot;korku ve endişe&quot; içinde olduğunu dile getiren Toni, &quot;Her şey pahalılaşıyor. Başından beri istediğimiz gibi (hükümetin planlarını) geri çekmesini talep ediyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
8/9
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER

Çalışanların da "korku ve endişe" içinde olduğunu dile getiren Toni, "Her şey pahalılaşıyor. Başından beri istediğimiz gibi (hükümetin planlarını) geri çekmesini talep ediyoruz" dedi.

© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Toni, hükümetin planlarını geri çekmemesi durumunda sonuna kadar protestoya devam edeceklerini söyledi.

Toni, hükümetin planlarını geri çekmemesi durumunda sonuna kadar protestoya devam edeceklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
9/9
© AFP 2023 / MICHAELA REHLE

Toni, hükümetin planlarını geri çekmemesi durumunda sonuna kadar protestoya devam edeceklerini söyledi.

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