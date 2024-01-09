Almanya'da çiftçiler, sübvansiyonların kesilmesini protesto ederek traktörlerle yolları kapattı

Başkent Berlin'e traktörleriyle gelen çiftçiler ve tır şoförleri, Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluştururken aralarında Mecklenburg-Vorpommern, Bavyera, Rheinland-Pflaz, Saksonya, Brandenburg'un da bulunduğu çok sayıda eyalette traktörler ve tırlarla otoyol girişlerini kapattı.
Başkent Berlin'e traktörleriyle gelen çiftçiler ve tır şoförleri, Brandenburg kapısı önünde toplanarak konvoy oluştururken aralarında Mecklenburg-Vorpommern, Bavyera, Rheinland-Pflaz, Saksonya, Brandenburg'un da bulunduğu çok sayıda eyalette traktörler ve tırlarla otoyol girişlerini kapattı.
Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Almanya'nın birçok yerinde trafikte aksamalara neden oldu.
Alman hükümetinin, tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılması ve araç vergisi muafiyetini sonlandırma planını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle Almanya'nın birçok yerinde trafikte aksamalara neden oldu.
Alman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında TIR ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer aldı.
Alman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında TIR ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer aldı.
Lojistik sektörü, gösterilerde hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini istedi.
Lojistik sektörü, gösterilerde hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini istedi.
Çiftçilerin protestosu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde de büyük şehirlerde ve bazı otobanlarda trafikte aksamalara neden oldu.
Çiftçilerin protestosu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde de büyük şehirlerde ve bazı otobanlarda trafikte aksamalara neden oldu.
Brandenburg eyaletinden gelerek Berlin'deki eyleme katılan çiftlik sahibi Toni, Alman hükümetinin söz konusu kesintilerini eleştirerek, "Bu yasaların politikacıların istediği gibi geçmesi durumunda iş yerimizin ayakta kalacağından endişe ediyoruz. Sadece biz değil, aynı zamanda çalışanlarımız da" ifadesini kullandı.
Brandenburg eyaletinden gelerek Berlin'deki eyleme katılan çiftlik sahibi Toni, Alman hükümetinin söz konusu kesintilerini eleştirerek, "Bu yasaların politikacıların istediği gibi geçmesi durumunda iş yerimizin ayakta kalacağından endişe ediyoruz. Sadece biz değil, aynı zamanda çalışanlarımız da" ifadesini kullandı.
Çalışanların da "korku ve endişe" içinde olduğunu dile getiren Toni, "Her şey pahalılaşıyor. Başından beri istediğimiz gibi (hükümetin planlarını) geri çekmesini talep ediyoruz" dedi.
Çalışanların da "korku ve endişe" içinde olduğunu dile getiren Toni, "Her şey pahalılaşıyor. Başından beri istediğimiz gibi (hükümetin planlarını) geri çekmesini talep ediyoruz" dedi.
Toni, hükümetin planlarını geri çekmemesi durumunda sonuna kadar protestoya devam edeceklerini söyledi.
Toni, hükümetin planlarını geri çekmemesi durumunda sonuna kadar protestoya devam edeceklerini söyledi.