https://sputniknews.com.tr/20240108/yuk-treni-raydan-cikti-1079420252.html
Yük treni raydan çıktı
Yük treni raydan çıktı
Karabük'ün Yenice ilçesinde demir yoluna düşen kayalar, kömür taşıyan yük trenini raydan çıkardı. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T11:08+0300
2024-01-08T11:08+0300
2024-01-08T11:08+0300
türkiye
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hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
yük treni
yük treni
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Olay, Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük istikametine kömür taşıyan yük treni, heyelan nedeniyle demir yoluna düşen kayalara çarparak raydan çıktı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası Zonguldak-Karabük seferleri geçici süre ertelendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayaların demir yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.
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tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), yük treni, yük treni
tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), yük treni, yük treni
Yük treni raydan çıktı
Ayrıntılar geliyor
Karabük'ün Yenice ilçesinde demir yoluna düşen kayalar, kömür taşıyan yük trenini raydan çıkardı.
Olay, Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük istikametine kömür taşıyan yük treni, heyelan nedeniyle demir yoluna düşen kayalara çarparak raydan çıktı.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası Zonguldak-Karabük seferleri geçici süre ertelendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayaların demir yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.