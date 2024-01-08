https://sputniknews.com.tr/20240108/wilders-islam-karsiti-yasa-tasarisi-teklifini-geri-cekti-1079434218.html

Wilders, 'İslam karşıtı' yasa tasarısı teklifini geri çekti

Wilders, 'İslam karşıtı' yasa tasarısı teklifini geri çekti

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, 2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T18:47+0300

2024-01-08T18:47+0300

2024-01-08T18:47+0300

geert wilders

dünya

hollanda

aşırı sağcı

islam karşıtlığı

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Geert Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosma’ya gönderdiği mektupta, 'İslami ifadelerin yasaklanması' başlıklı yasa tasarısı önergesini geri çektiğini belirtti.Yaklaşık 5,5 yıl önce sunulan yasa tasarısı, ülkedeki camilerin ve İslam okulların kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeriyor.Wilders, yazdığı farklı mektuplarda da çifte vatandaşlığı bulunanlara seçme ve seçilme hakkı verilmemesini ve IŞİD üyelerinin yargılanmadan 6 ay gözaltına alınabilmesini içeren yasa tasarısı önergelerini de geri çektiğini bildirdi.Ülkedeki siyasi uzmanlar, Wilders’in söz konusu yasa tasarılarını geri çekerek, yeni koalisyon hükümetinin kurulması aşamasında diğer partilere bir mesaj gönderdiğini belirtiyor.Koalisyon görüşmeleri yarın tekrar devam edecekEn son 21 Aralık'ta yapılan koalisyon görüşmeleri, verilen siyasi aradan sonra yarın tekrar devam edecek.Wilders’in 'İslam ve göçmen karşıtı' yasa tasarılarını sunmasının ardından parlamentodaki diğer partilerin liderleri tepki göstererek, böyle bir yasanın ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamına aykırı olduğunu dile getirmişti.Ülkede 22 Kasım 2023’te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile 3. sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile 4. sıraya yerleşen Omtzigt liderliğindeki NSC ve 7 sandalye ile 6. sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'nin (BBB) dahil olduğu sağ koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı.Wilders, seçim sonuçlarına ilişkin mecliste düzenlenen oturumda, İslam karşıtı tavrını yumuşatacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/hollandadaki-secimlerin-galibi-turkiye-ve-islam-karsitligi-ile-taninan-geert-wilders-kimdir-1077704478.html

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geert wilders, hollanda, aşırı sağcı, islam karşıtlığı