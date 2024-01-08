https://sputniknews.com.tr/20240108/uzmanindan-gram-altin-icin-90-gun-uyarisi-1079424586.html
Uzmanından gram altın için '90 gün' uyarısı
Uzmanından gram altın için '90 gün' uyarısı
Altın gram fiyatı yükselişlerine ara verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in '3 ay' uyarısı ise dikkat çekti. Rakam vererek konuşan Memiş... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T13:25+0300
2024-01-08T13:25+0300
2024-01-08T13:25+0300
ekonomi
altın
islam memiş
yarım gram altın
gram altın
ekonomi
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ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası düşen altın fiyatları, daha sonra hafifçe toparlandı.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 36 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 1947 lira, çeyrek altın 3 bin 197 liradan satılıyor.Gram altın ve ons altında bir haftadır devam eden nispeten sakin seyir nedeniyle yatırımcılar yeni haftada altının hangi yönde seyredeceğini merak ediyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in '3 ay' uyarısı ise dikkat çekti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, tahminlerini şöyle paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240108/aralikta-en-cok-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-1079419263.html
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altın, islam memiş, yarım gram altın, gram altın, ekonomi
altın, islam memiş, yarım gram altın, gram altın, ekonomi
Uzmanından gram altın için '90 gün' uyarısı
Altın gram fiyatı yükselişlerine ara verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in '3 ay' uyarısı ise dikkat çekti. Rakam vererek konuşan Memiş, "Elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış için erken diyebilirim. Yeni zirveler gelecektir" dedi.
ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası düşen altın fiyatları, daha sonra hafifçe toparlandı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 36 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 1947 lira, çeyrek altın 3 bin 197 liradan satılıyor.
Gram altın ve ons altında bir haftadır devam eden nispeten sakin seyir nedeniyle yatırımcılar yeni haftada altının hangi yönde seyredeceğini merak ediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in '3 ay' uyarısı ise dikkat çekti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, tahminlerini şöyle paylaştı:
“Ons altın fiyatı haftayı 2043 dolar seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte 2030 dolar destek seviyesinin aşağısı kırılmıştı. Tekrar yukarı yönlü hareketle 2043 dolar seviyesinde haftalık kapanış yaptı. Teknik olarak ons tarafında 2030-2070 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Düşüşler kalıcı değil. Ons altında hedef 2150 dolar seviyesi. Ons altın tarafını takip edenler düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi önemli olacaktır. Gram altın TL fiyatı için 100 liralık bir makas aralığı var serbest piyasalarda. Bu geçerliliğini korumakta. 100 TL'lik makası mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Yılın ilk üç ayında takip ettiğimiz seviye 2 bin 150-2 bin 200 TL seviyesi. Düşüşler bir alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek. Elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış için erken diyebilirim. Yeni zirveler gelecektir."