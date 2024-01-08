Uzmanından gram altın için '90 gün' uyarısı

“Ons altın fiyatı haftayı 2043 dolar seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte 2030 dolar destek seviyesinin aşağısı kırılmıştı. Tekrar yukarı yönlü hareketle 2043 dolar seviyesinde haftalık kapanış yaptı. Teknik olarak ons tarafında 2030-2070 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Düşüşler kalıcı değil. Ons altında hedef 2150 dolar seviyesi. Ons altın tarafını takip edenler düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi önemli olacaktır. Gram altın TL fiyatı için 100 liralık bir makas aralığı var serbest piyasalarda. Bu geçerliliğini korumakta. 100 TL'lik makası mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Yılın ilk üç ayında takip ettiğimiz seviye 2 bin 150-2 bin 200 TL seviyesi. Düşüşler bir alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek. Elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış için erken diyebilirim. Yeni zirveler gelecektir."