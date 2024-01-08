https://sputniknews.com.tr/20240108/ukraynanin-rusyadaki-tesisleri-s-200-fuzesiyle-vurma-girisimi-basarisiz-oldu-1079419109.html

Ukrayna'nın Rusya'daki tesisleri S-200 füzesiyle vurma girişimi başarısız oldu

Ukrayna'nın Rusya'daki tesisleri S-200 füzesiyle vurma girişimi başarısız oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu sabah Rusya topraklarındaki tesisleri S-200 füzesiyle vurmaya çalıştığını ancak bu girişimin akamete... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T10:41+0300

2024-01-08T10:41+0300

2024-01-08T10:41+0300

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Bakanlık, gelişmeyle ilgili açıklamasında "8 Ocak saat 07:00'de Kiev rejiminin kara hedeflerini imha edecek şekilde yeniden teçhiz edilmiş S-200 füzesi kullanarak gerçekleştirdiği Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı önlendi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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