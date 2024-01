https://sputniknews.com.tr/20240108/ukrayna-disisleri-bakani-kulebadan-rusyayla-catismanin-dondurulma-ihtimaline-dair-aciklama-1079425501.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'yla çatışmanın dondurulma ihtimaline dair açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'yla çatışmanın dondurulma ihtimaline dair açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 'Batılı müttefiklerin Rusya'yla çatışmanın dondurulması yönünde bir talebi olmadığını' iddia etti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

İspanyol El Pais gazetesine konuşan Kuleba, Batı'dan çatışmanın dondurulmasına yönelik bir talep gelip gelmediğinin sorulması üzerine "Müttefiklerimiz bizden Rusya'yla savaşın dondurulması konusunda müzakere yapmamızı talep etmiyor. Bu, kimsenin seçenek olarak masaya koymaya cesaret edebileceği bir şey değil" yanıtını verdi.Bununla beraber Kuleba, Rusya'nın çatışmanın dondurulmasını da, barışı da istemediğini iddia etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti. Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.'AB'den 50 milyar euro almak için her şeyi yapmalıyız'Ukrayna hükümetinin AB'den 50 milyar euro tutarındaki planlanan yardımı almak için her şeyi yapması gerektiğini söyleyen Kuleba, bu yardımın gelmemesi halinde Kiev'in bir B planı bulunmadığını itiraf etti.Kuleba, "Bizim bir B planımız yok. Dışarıdan bakıldığında durum farklı görülebilir ve farklı değerlendirilebilir. A, B, C planlarından bahsedebiliriz, makaleler, analiz belgeleri yayınlayabiliriz ancak burada içeride biz tüm enerjimizi ve entelektüel gücümüzü tek bir şeye yöneltmeliyiz; A planını hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın bir 'ulus olarak varlığının tehlikede2 olduğunu savunan Kuleba, "Ancak Batı'nın Kiev'e şimdi yardım etmesi onların faydasına, zira yardım gelmemesi halinde, gelecekte 'aşırı durumlarda' yardım etmeleri gerekecek" diye ekledi.

