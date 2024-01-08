https://sputniknews.com.tr/20240108/super-ligde-ertelenen-16-haftanin-hakemleri-aciklandi-1079423578.html
Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri belli oldu. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T12:48+0300
2024-01-08T12:48+0300
2024-01-08T13:12+0300
spor
maç
futbol
hakem
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Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçlarının heyecanı yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.Süper Lig’de ertelenen 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:Yarın17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu17.00 Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Burak Pakkan20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen10 Ocak Çarşamba17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan11 Ocak Perşembe17.00 Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük20.00 Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın
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maç, futbol, hakem
Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri açıklandı
12:48 08.01.2024 (güncellendi: 13:12 08.01.2024)
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftanın hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçlarının heyecanı yarın, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig’de ertelenen 16. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
17.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Pendikspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
17.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor - Samsunspor: Cihan Aydın