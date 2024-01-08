https://sputniknews.com.tr/20240108/super-ligde-ertelenen-16-hafta-maclari-ne-zaman-oynanacak-1079417664.html
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T10:05+0300
2024-01-08T10:05+0300
2024-01-08T10:05+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
süper lig
maç
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16. hafta programı şöyle:Yarın:17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)10 Ocak Çarşamba:17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)11 Ocak Perşembe:17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)
https://sputniknews.com.tr/20240107/fenerbahceden-istanbulspor-karsisinda-bol-gollu-galibiyet-cengiz-under-yildizlasti-1079408000.html
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fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, süper lig, maç
fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş, süper lig, maç
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, yarın oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16. hafta programı şöyle:
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)