https://sputniknews.com.tr/20240108/luganskta-kiev-lehine-casusluk-yaptiklari-suphesiyle-2-kisi-gozaltina-alindi-1079425618.html
Lugansk’ta, Kiev lehine casusluk yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı
Lugansk’ta, Kiev lehine casusluk yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensuplarının Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Kiev lehine casusluk yaptıklarından şüphelenilen 2 kişinin gözaltına... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T14:05+0300
2024-01-08T14:05+0300
2024-01-08T14:05+0300
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
casus
ukrayna
ukrayna ordusu
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FSB Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Kiev için askeri nitelikli bilgileri toplayan 2 LHC vatandaşı FSB mensuplarınca gözaltına alındı.Açıklamada, “Rusya FSB Lugansk Halk Cumhuriyeti Bölge İdaresi, FSB Güney Askeri Bölge İdaresi ile işbirliği yaparak yabancı bir devletin çıkarları doğrultusunda hareket eden iki Ukrayna vatandaşının yasa dışı faaliyetlerini önledi" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, ele geçirilen belgelerden tutuklulardan birinin, LHC Halk Milisleri ve diğer güvenlik güçlerinin personel ve askeri teçhizatının bulunduğu yerler hakkında bilgi topladığı ve ardından bu bilgiyi Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanları ile bizzat görüştüğü sırasında kendilerine aktardığı tespit edildi. İkinci sanık ise LHC kolluk kuvvetleri hakkında bilgi toplayarak, elde ettiği verileri Telegram uygulaması kullanarak SBU memuruna aktarıyordu.Açıklamada, “Rusya FSB Lugansk Halk Cumhuriyeti Bölge İdaresi müfettişleri, Rusya Ceza Kanunu'nun ‘Casusluk’ adlı 276. Maddesinde öngörülen suçlar nedeniyle bu kişiler hakkında ceza davaları açtı. Sanıklar şu anda tutuklu. Soruşturma sürüyor” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/pusilin-odessa-ve-nikolayev-rus-sehirleridir-bu-kentler-ozgurlestirilmeli-1079423214.html
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fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), casus, ukrayna, ukrayna ordusu
fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), casus, ukrayna, ukrayna ordusu
Lugansk’ta, Kiev lehine casusluk yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensuplarının Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Kiev lehine casusluk yaptıklarından şüphelenilen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
FSB Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Kiev için askeri nitelikli bilgileri toplayan 2 LHC vatandaşı FSB mensuplarınca gözaltına alındı.
Açıklamada, “Rusya FSB Lugansk Halk Cumhuriyeti Bölge İdaresi, FSB Güney Askeri Bölge İdaresi ile işbirliği yaparak yabancı bir devletin çıkarları doğrultusunda hareket eden iki Ukrayna vatandaşının yasa dışı faaliyetlerini önledi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, ele geçirilen belgelerden tutuklulardan birinin, LHC Halk Milisleri ve diğer güvenlik güçlerinin personel ve askeri teçhizatının bulunduğu yerler hakkında bilgi topladığı ve ardından bu bilgiyi Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanları ile bizzat görüştüğü sırasında kendilerine aktardığı tespit edildi. İkinci sanık ise LHC kolluk kuvvetleri hakkında bilgi toplayarak, elde ettiği verileri Telegram uygulaması kullanarak SBU memuruna aktarıyordu.
Açıklamada, “Rusya FSB Lugansk Halk Cumhuriyeti Bölge İdaresi müfettişleri, Rusya Ceza Kanunu'nun ‘Casusluk’ adlı 276. Maddesinde öngörülen suçlar nedeniyle bu kişiler hakkında ceza davaları açtı. Sanıklar şu anda tutuklu. Soruşturma sürüyor” vurgusu yapıldı.