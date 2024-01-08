https://sputniknews.com.tr/20240108/istanbulda-yediemin-otopark-ucretlerine-zam--1079431417.html
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam
İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında gelen zammın ardından yediemin otopark ücretleriyle araç çekme... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T16:50+0300
2024-01-08T16:50+0300
2024-01-08T18:29+0300
türkiye
ukome
yediemin otoparkı
zam
araç çekme
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılmasına karar verildi.UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılması karara bağlandı.Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 600 liradan 708 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 600 liradan 708 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 20 liradan 23,6 lira olmasına karar verildi.Günlük ücret tarifesi ne kadar oldu?Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 30 liradan 35,4 liraya, otomobillerde 60 liradan 70,8 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 75 liradan 88,5 liraya, kamyon ve otobüsler için 115 liradan 135,7 liraya, iş makineleri için ise 150 liradan 177 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/istanbulda-toplu-ulasima-zam-1079428530.html
türkiye
yediemin otoparkı
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yediemin otopark ücretlerine zam, istanbul yediemin otopark ücreti ne kadar, yediemin otopark günlük ücret tarifesi, yediemin günlük otomobil fiyat, yediemin günlük motosiklet fiyat,
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam
16:50 08.01.2024 (güncellendi: 18:29 08.01.2024)
İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında gelen zammın ardından yediemin otopark ücretleriyle araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılmasına karar verildi.
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 18 zam yapılması karara bağlandı.
Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 600 liradan 708 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 600 liradan 708 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 20 liradan 23,6 lira olmasına karar verildi.
Günlük ücret tarifesi ne kadar oldu?
Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 30 liradan 35,4 liraya, otomobillerde 60 liradan 70,8 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 75 liradan 88,5 liraya, kamyon ve otobüsler için 115 liradan 135,7 liraya, iş makineleri için ise 150 liradan 177 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.