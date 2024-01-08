https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-meclisi-onunde-hukumet-karsiti-protesto-acil-erken-secim-talep-ediliyor-1079427028.html

İsrail meclisi önünde hükümet karşıtı protesto: Acil erken seçim talep ediliyor

İsrail meclisi önünde hükümet karşıtı protesto: Acil erken seçim talep ediliyor

Kudüs’te bulunan Knesset'in (İsrail meclisi) önünde protesto gösterisi düzenleyen onlarca esir yakını, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetini... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T14:47+0300

2024-01-08T14:47+0300

2024-01-08T14:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil parlamentosu (knesset)

protesto

esir takası

esir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079426872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30627ec318811a8d687ae2c7a6202fbc.jpg

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 94 gündür devam ediyor. Bölgedeki yoğun bombardımanı günden güne artan İsrail ordusunun saldırıları ise hem Filistinli sivillerin hem de Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatını hiçe sayıyor. Bugün Kudüs’te bulunan Knesset'in (İsrail meclisi) önünde İsrailli esirlerin aileleri protesto gösterisi düzenledi. Meclis önündeki onlarca kişi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetini istifasını isterken, acil seçim çağrısı yaptı. Protesto gösterisi organizatörler yaptıkları açıklamada, “Hükümetin bu durumda vermesi gereken umutlar; rehinelerin terk edilmesi, İsrail’in uluslararası itibarına verilen ölümcül zarar, devam eden tahrik ve bölücülükler ile bütçelerin kamu pahasına kişisel çıkarlar için kullanılması sonucu paramparça oldu” ifadelerini kullandı. Organizatörler ayrıca, "Knesset’e hemen seçimlere gidilmesini, hükümetin derhal değiştirilmesini ve aşırılık yanlılarının sınır dışı edilmesini talep etmek için geldik” dedi.İsrail polisi Knesset’in önündeki göstericilerin taşıdıkları pankartları topladı. Esir yakınlarının ailelerine de sert bir şekilde müdahale eden polis, bazılarını yaka paça gözaltına aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240108/filistin-devlet-baskani-abbas-ateskes-gorusmeleri-icin-misirda-1079426717.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), protesto, esir takası, esir