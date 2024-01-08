https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-meclisi-onunde-hukumet-karsiti-protesto-acil-erken-secim-talep-ediliyor-1079427028.html
İsrail meclisi önünde hükümet karşıtı protesto: Acil erken seçim talep ediliyor
İsrail meclisi önünde hükümet karşıtı protesto: Acil erken seçim talep ediliyor
Kudüs’te bulunan Knesset'in (İsrail meclisi) önünde protesto gösterisi düzenleyen onlarca esir yakını, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetini... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T14:47+0300
2024-01-08T14:47+0300
2024-01-08T14:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
protesto
esir takası
esir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079426872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30627ec318811a8d687ae2c7a6202fbc.jpg
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 94 gündür devam ediyor. Bölgedeki yoğun bombardımanı günden güne artan İsrail ordusunun saldırıları ise hem Filistinli sivillerin hem de Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatını hiçe sayıyor. Bugün Kudüs’te bulunan Knesset'in (İsrail meclisi) önünde İsrailli esirlerin aileleri protesto gösterisi düzenledi. Meclis önündeki onlarca kişi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetini istifasını isterken, acil seçim çağrısı yaptı. Protesto gösterisi organizatörler yaptıkları açıklamada, “Hükümetin bu durumda vermesi gereken umutlar; rehinelerin terk edilmesi, İsrail’in uluslararası itibarına verilen ölümcül zarar, devam eden tahrik ve bölücülükler ile bütçelerin kamu pahasına kişisel çıkarlar için kullanılması sonucu paramparça oldu” ifadelerini kullandı. Organizatörler ayrıca, "Knesset’e hemen seçimlere gidilmesini, hükümetin derhal değiştirilmesini ve aşırılık yanlılarının sınır dışı edilmesini talep etmek için geldik” dedi.İsrail polisi Knesset’in önündeki göstericilerin taşıdıkları pankartları topladı. Esir yakınlarının ailelerine de sert bir şekilde müdahale eden polis, bazılarını yaka paça gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/filistin-devlet-baskani-abbas-ateskes-gorusmeleri-icin-misirda-1079426717.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079426872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2636ae53bf28da10cd6c4dd5c9377ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), protesto, esir takası, esir
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), protesto, esir takası, esir
İsrail meclisi önünde hükümet karşıtı protesto: Acil erken seçim talep ediliyor
Kudüs’te bulunan Knesset'in (İsrail meclisi) önünde protesto gösterisi düzenleyen onlarca esir yakını, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetini istifasını isterken acil seçim çağrısında bulundu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 94 gündür devam ediyor. Bölgedeki yoğun bombardımanı günden güne artan İsrail ordusunun saldırıları ise hem Filistinli sivillerin hem de Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatını hiçe sayıyor.
Bugün Kudüs’te bulunan Knesset'in (İsrail meclisi) önünde İsrailli esirlerin aileleri protesto gösterisi düzenledi. Meclis önündeki onlarca kişi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetini istifasını isterken, acil seçim çağrısı yaptı. Protesto gösterisi organizatörler yaptıkları açıklamada, “Hükümetin bu durumda vermesi gereken umutlar; rehinelerin terk edilmesi, İsrail’in uluslararası itibarına verilen ölümcül zarar, devam eden tahrik ve bölücülükler ile bütçelerin kamu pahasına kişisel çıkarlar için kullanılması sonucu paramparça oldu” ifadelerini kullandı.
Organizatörler ayrıca, "Knesset’e hemen seçimlere gidilmesini, hükümetin derhal değiştirilmesini ve aşırılık yanlılarının sınır dışı edilmesini talep etmek için geldik” dedi.
İsrail polisi Knesset’in önündeki göstericilerin taşıdıkları pankartları topladı. Esir yakınlarının ailelerine de sert bir şekilde müdahale eden polis, bazılarını yaka paça gözaltına aldı.