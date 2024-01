Gazetecilerin haber serüvenini 'Bizim Hikayemiz' sergisi anlatıyor

© AA / İsmail Aslandağ Rektör Özden de gazeteciliğin bir mikrofon, bir fotoğraf makinesiyle başlayan meşakkatli ve zahmetli bir meslek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Her türlü insana dokunan, her türlü olaya hakim, her türlü insanla, her türlü deneyimle donanan bilge insanlar gazeteciler. İşiniz zahmetli, bizim çoğu zaman gözümüz, kulağımız olan bir noktadasınız. Ben ev sahibi olarak sizlerin bu anlamlı gününü canıgönülden, yürekten tebrik ediyorum."