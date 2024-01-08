Gazetecilerin haber serüvenini 'Bizim Hikayemiz' sergisi anlatıyor

© AA / İsmail AslandağAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Sanat Galerisi'nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen ve haber peşindeki gazetecilerin 70 fotoğrafının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergilenen fotoğraflarda Sputnik muhabiri Osman Nuri Cerit de yer aldı.
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© AA / İsmail Aslandağ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Sanat Galerisi'nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen ve haber peşindeki gazetecilerin 70 fotoğrafının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergilenen fotoğraflarda Sputnik muhabiri Osman Nuri Cerit de yer aldı.
© AA / İsmail Aslandağ Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada "Bu kıymetli serginin, meslek profesyonellerinin objektifine yansıyan her bir karenin arka planındaki zorlu koşulları, duyarlılığı, kararlılığı ve cesareti barındırdığını fark etmemize vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.
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© AA / İsmail Aslandağ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada "Bu kıymetli serginin, meslek profesyonellerinin objektifine yansıyan her bir karenin arka planındaki zorlu koşulları, duyarlılığı, kararlılığı ve cesareti barındırdığını fark etmemize vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.
© AA / İsmail AslandağRektör Özden de gazeteciliğin bir mikrofon, bir fotoğraf makinesiyle başlayan meşakkatli ve zahmetli bir meslek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Her türlü insana dokunan, her türlü olaya hakim, her türlü insanla, her türlü deneyimle donanan bilge insanlar gazeteciler. İşiniz zahmetli, bizim çoğu zaman gözümüz, kulağımız olan bir noktadasınız. Ben ev sahibi olarak sizlerin bu anlamlı gününü canıgönülden, yürekten tebrik ediyorum."
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© AA / İsmail Aslandağ
Rektör Özden de gazeteciliğin bir mikrofon, bir fotoğraf makinesiyle başlayan meşakkatli ve zahmetli bir meslek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Her türlü insana dokunan, her türlü olaya hakim, her türlü insanla, her türlü deneyimle donanan bilge insanlar gazeteciler. İşiniz zahmetli, bizim çoğu zaman gözümüz, kulağımız olan bir noktadasınız. Ben ev sahibi olarak sizlerin bu anlamlı gününü canıgönülden, yürekten tebrik ediyorum."
© AA / İsmail AslandağAnkara Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölüm Başkanı Gökay Baz ise sergiyi haberci olmak isteyen öğrencileriyle birlikte planladıklarını belirterek, mesleğin duayenlerini öğrencilerle buluşturmak istediklerini söyledi.
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© AA / İsmail Aslandağ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölüm Başkanı Gökay Baz ise sergiyi haberci olmak isteyen öğrencileriyle birlikte planladıklarını belirterek, mesleğin duayenlerini öğrencilerle buluşturmak istediklerini söyledi.