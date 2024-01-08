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Futbol dünyasının efsanelerinden biri kabul edilen 'İmparator' hayatını kaybetti
Futbol dünyasının efsanelerinden biri kabul edilen 'İmparator' hayatını kaybetti
Tarihin en iyi futbolcularından olarak bilinen Alman Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata veda etti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T22:20+0300
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franz beckenbauer
spor
futbol
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Der Kaiser (İmparator) lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti.Münih'te 11 Eylül 1945'te dünyaya gelen Beckenbauer, futbola 9 yaşında SC Munchen 06'nın altyapısında başladı.Beckenbauer'in forvet olarak başlayan futbolculuk hikayesi, daha sonra orta saha ve yeşil sahalarda efsaneleştiği libero rolüyle devam etti.Franz Beckenbauer kimdir?"Onlar için oynamak her zaman hayalimdi" cümlesini kurarak 1860 Münih taraftarı olduğunu doğrulayan Beckenbauer, buna karşın kariyerini Bayern Münih efsanesi olarak tamamladı.Bayern Münih'in altyapısına 1959'da dahil olan Alman futbol efsanesi, 1964'te A takımda ilk maçına çıktı.İlk sezonunda takımıyla Bundesliga'ya yükselen Beckenbauer, sonraki yıllarda Almanya futboluna damga vurdu.Futbola modern libero kavramını getirdiFutbola modern libero kavramını getiren Beckenbauer, kısa sürede Bayern Münih'te kaptanlığa yükseldi.Libero olarak oyunu geriden organize eden Beckenbauer, hücumlarda da takımının önemli bir parçası olarak futbol dünyasına modern libero kavramını kazandırdı.Beckenbauer, futbolun içinde yer aldığı dönem boyunca 'Alman futbolunun arkasındaki beyin' olarak nitelendirildi.Beckenbauer, Bayern Münih'te 1964-1977 yıllarında 4'er Bundesliga ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, birer Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve Kıtalararası Kupa zaferleri elde etti.Bayern Münih'te neredeyse tüm başarılara imza atan Beckenbauer, daha sonra ABD'de New York Cosmos ve Almanya'da Hamburg formaları da giydi.Franz Beckenbauer, New York Cosmos'ta 3, Hamburg'da bir lig şampiyonluğu yaşadı.Beckenbauer, milli takımdaki ilk maçına 1965'te 20 yaşındayken çıktı.Kariyeri boyunca üç Dünya Kupası'nda boy gösteren Beckenbauer, Batı Almanya Milli Takımı ile 1966'da final oynadı, 1970'te üçüncülük yaşadı, 1974'te ise mutlu sona ulaştı.Franz Beckenbauer, Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takım formasıyla 1972'de zafere ulaştı, 1976'da final oynadı.Franz Beckenbauer, Almanya Milli Takımı'nda 103 maça çıkıp 14 gol kaydetti.
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franz beckenbauer, futbol
franz beckenbauer, futbol

Futbol dünyasının efsanelerinden biri kabul edilen 'İmparator' hayatını kaybetti

22:20 08.01.2024 (güncellendi: 22:25 08.01.2024)
© AP Photo / Roberto PfeilFranz Beckenbauer, Pele
Franz Beckenbauer, Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Roberto Pfeil
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Tarihin en iyi futbolcularından olarak bilinen Alman Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayata veda etti.
Der Kaiser (İmparator) lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti.
Münih'te 11 Eylül 1945'te dünyaya gelen Beckenbauer, futbola 9 yaşında SC Munchen 06'nın altyapısında başladı.
Beckenbauer'in forvet olarak başlayan futbolculuk hikayesi, daha sonra orta saha ve yeşil sahalarda efsaneleştiği libero rolüyle devam etti.

Franz Beckenbauer kimdir?

"Onlar için oynamak her zaman hayalimdi" cümlesini kurarak 1860 Münih taraftarı olduğunu doğrulayan Beckenbauer, buna karşın kariyerini Bayern Münih efsanesi olarak tamamladı.
Bayern Münih'in altyapısına 1959'da dahil olan Alman futbol efsanesi, 1964'te A takımda ilk maçına çıktı.
İlk sezonunda takımıyla Bundesliga'ya yükselen Beckenbauer, sonraki yıllarda Almanya futboluna damga vurdu.

Futbola modern libero kavramını getirdi

Futbola modern libero kavramını getiren Beckenbauer, kısa sürede Bayern Münih'te kaptanlığa yükseldi.
Libero olarak oyunu geriden organize eden Beckenbauer, hücumlarda da takımının önemli bir parçası olarak futbol dünyasına modern libero kavramını kazandırdı.
Beckenbauer, futbolun içinde yer aldığı dönem boyunca 'Alman futbolunun arkasındaki beyin' olarak nitelendirildi.
Beckenbauer, Bayern Münih'te 1964-1977 yıllarında 4'er Bundesliga ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, birer Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve Kıtalararası Kupa zaferleri elde etti.
Bayern Münih'te neredeyse tüm başarılara imza atan Beckenbauer, daha sonra ABD'de New York Cosmos ve Almanya'da Hamburg formaları da giydi.
Franz Beckenbauer, New York Cosmos'ta 3, Hamburg'da bir lig şampiyonluğu yaşadı.
Beckenbauer, milli takımdaki ilk maçına 1965'te 20 yaşındayken çıktı.
Kariyeri boyunca üç Dünya Kupası'nda boy gösteren Beckenbauer, Batı Almanya Milli Takımı ile 1966'da final oynadı, 1970'te üçüncülük yaşadı, 1974'te ise mutlu sona ulaştı.
Franz Beckenbauer, Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takım formasıyla 1972'de zafere ulaştı, 1976'da final oynadı.
Franz Beckenbauer, Almanya Milli Takımı'nda 103 maça çıkıp 14 gol kaydetti.
Franz Beckenbauer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2021
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