https://sputniknews.com.tr/20240108/filistin-devlet-baskani-abbas-ateskes-gorusmeleri-icin-misirda-1079426717.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gitti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T14:42+0300

2024-01-08T14:42+0300

2024-01-08T14:42+0300

israil- filistin çatışması

mısır

filistin yönetimi

kahire

sisi

gazze

hamas

israil

israil-filistin

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu belirtildi.Abbas-Sisi görüşmesinde, 'İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların' ele alınması bekleniyor.Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-genelkurmay-baskani-gazzeye-saldirilarin-tum-yil-surecegini-soyledi-1079413793.html

mısır

filistin yönetimi

kahire

gazze

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mısır, filistin yönetimi, kahire, sisi, gazze, hamas, israil, israil-filistin