https://sputniknews.com.tr/20240108/filistin-devlet-baskani-abbas-ateskes-gorusmeleri-icin-misirda-1079426717.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes görüşmeleri için Mısır'da
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes görüşmeleri için Mısır'da
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gitti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T14:42+0300
2024-01-08T14:42+0300
2024-01-08T14:42+0300
israil- filistin çatışması
mısır
filistin yönetimi
kahire
sisi
gazze
hamas
israil
israil-filistin
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu belirtildi.Abbas-Sisi görüşmesinde, 'İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların' ele alınması bekleniyor.Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-genelkurmay-baskani-gazzeye-saldirilarin-tum-yil-surecegini-soyledi-1079413793.html
mısır
filistin yönetimi
kahire
gazze
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mısır, filistin yönetimi, kahire, sisi, gazze, hamas, israil, israil-filistin
mısır, filistin yönetimi, kahire, sisi, gazze, hamas, israil, israil-filistin
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ateşkes görüşmeleri için Mısır'da
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gitti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu belirtildi.
Abbas-Sisi görüşmesinde, 'İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların' ele alınması bekleniyor.
Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.