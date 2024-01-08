https://sputniknews.com.tr/20240108/epstein-davasi-turkiyeden-de-cocuk-kacirildi-1079430077.html
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
ABD’li çocuk istismarcısı milyarder Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko’nun sorgusunda, Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığı ve... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T16:31+0300
2024-01-08T16:31+0300
2024-01-08T18:32+0300
dünya
jeffrey epstein
ghislaine maxwell
abd
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
türkiye
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Kurduğu çocuk ticareti ve fuhuş çetesi ile aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton dahil olmak üzere birçok nüfuzlu Amerikalı isme kız çocuklarını pazarlayan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti için Türkiye’yi de kullandığı görüldü.Pilotu çapraz sorguda köşeye sıkıştı, susma hakkını kullandıİstismara uğrayan kız çocuklarının avukatı Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguda adeta terletti.Epstein’ın istismar faaliyetlerini bilip bilmediği, Bill Clinton’ı tanıyıp tanımadığı ve kız çocuklarının fuhuşa zorlandığını görüp görmediği sorulan Marçinko, avukatının tavsiyesine uyarak bu soruların tamamında susma hakkını kullandı.Türkiye’den çocuk kaçırmışlar1328 NO'lu dosyanın 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko sorgusunda bir detay göze çarptı.13 Nisan 2010tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko’ya şu soruları yöneltti ve Jeffrey Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını belirtti:Nadya Marçinko, bu soruların tamamına cevap vermeyi reddederken, avukatı da hakime itirazlarını sundu.Fransa’dan çocuk gönderen ortağı da tıpkı kendisi gibi ölü bulunduAvukat Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın uluslararası çocuk ticaretinde ortağı olarak bilinen, model ajansı sahibi Fransız iş insanı Jean Luc Brunel ile ilgili bir başka soru yöneltti:Nadya Marçinko, bu sorulara da yanıt vermedi.2000 yılından itibaren kurduğu model ajansı ile 12 yaşındaki kız çocuklarını tuzağa düşüren ve Jeffrey Epstein ile birlikte zenginlere pazarlayan Jean Luc Brunel, 2019’da Epstein’ın 7/24 güvenlik kamerası ve gardiyan tarafından izlenen hücresinde “intihar” etmesinden sonra kayıplara karıştı.Fransız polisi tarafından 16 Aralık 2020’de yakalanan Jean Luc Brunel, savcılığın elde ettiği somut deliller ile birlikte yargılandı. Bir tecavüzden hüküm giyen Jean Luc Brunel, diğer davaların ileriki aşamalarını göremedi.Ucu tıpkı Epstein davası gibi nüfuzlu kişilere dokunacak iken hücresinde kendini asmış halde ölü bulunan Jean Luc Brunel, kayıtlara “hücresinde intihar etti” olarak geçti.İsrailli avukat yine belgelerde geçiyorİsrail’i soykırım davasında savunması beklenen Yahudi asıllı Amerikalı avukat Alan Dershowitz’in adı, bu çapraz sorgularda da geçiyor.Avukat Katherine W. Ezell, Alan Dershowitz’in, Jeffrey Epstein çocuk istismarında bulunurken malikanesinde misafir olduğunu ve çocukları istismar eden masaj ve fuhuş organizasyonlarında yer aldığını kaydetti.Öte yandan kanundaki açıktan ve hukuk camiasındaki nüfuzundan faydalanarak kendisi, Epstein ve yardımcıları için 2008’deki yargılamada dokunulmazlık anlaşması koparan Dershowitz’in, bu anlaşmaya tanık Nadya Marçinko’yu da dahil ettiği İngiliz basınında yer aldı.
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Kutalmış Gürbüz
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jeffrey epstein, ghislaine maxwell, abd, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, türkiye
jeffrey epstein, ghislaine maxwell, abd, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, türkiye
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
16:31 08.01.2024 (güncellendi: 18:32 08.01.2024)
ABD’li çocuk istismarcısı milyarder Jeffrey Epstein’ın özel pilotu Nadya Marçinko’nun sorgusunda, Epstein’ın Türkiye’den kız çocuklarını kaçırttığı ve Amerika’ya getirdiği ortaya çıktı.
Kurduğu çocuk ticareti ve fuhuş çetesi ile aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton dahil olmak üzere birçok nüfuzlu Amerikalı isme kız çocuklarını pazarlayan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska'nın kararı üzerine 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti için Türkiye’yi de kullandığı görüldü.
Pilotu çapraz sorguda köşeye sıkıştı, susma hakkını kullandı
İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatı Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguda adeta terletti.
Epstein’ın istismar faaliyetlerini bilip bilmediği, Bill Clinton’ı tanıyıp tanımadığı ve kız çocuklarının fuhuşa zorlandığını görüp görmediği sorulan Marçinko, avukatının tavsiyesine uyarak bu soruların tamamında susma hakkını kullandı.
Türkiye’den çocuk kaçırmışlar
1328 NO'lu dosyanın 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko sorgusunda bir detay göze çarptı.
13 Nisan 2010tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko’ya şu soruları yöneltti ve Jeffrey Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını belirtti:
“15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?”
Nadya Marçinko, bu soruların tamamına cevap vermeyi reddederken, avukatı da hakime itirazlarını sundu.
Fransa’dan çocuk gönderen ortağı da tıpkı kendisi gibi ölü bulundu
Avukat Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın uluslararası çocuk ticaretinde ortağı olarak bilinen, model ajansı sahibi Fransız iş insanı Jean Luc Brunel ile ilgili bir başka soru yöneltti:
“Epstein’ın bir doğum günü kutlaması için, bir dostu ona Fransa’dan, tek kelime İngilizce bilmeyen, 12 yaşındaki üç kız çocuğunu, istismar etmesi için bir günlüğüne yolladı. Kızlar ertesi gün Fransa’ya döndü. Epstein’a istismar etmesi için küçük kız çocuklarını gönderen arkadaşları kimdi? Jean Luc Brunel bu dostlarından birisi miydi?”
Nadya Marçinko, bu sorulara da yanıt vermedi.
2000 yılından itibaren kurduğu model ajansı ile 12 yaşındaki kız çocuklarını tuzağa düşüren ve Jeffrey Epstein ile birlikte zenginlere pazarlayan Jean Luc Brunel, 2019’da Epstein’ın 7/24 güvenlik kamerası ve gardiyan tarafından izlenen hücresinde “intihar” etmesinden sonra kayıplara karıştı.
Fransız polisi tarafından 16 Aralık 2020’de yakalanan Jean Luc Brunel, savcılığın elde ettiği somut deliller ile birlikte yargılandı. Bir tecavüzden hüküm giyen Jean Luc Brunel, diğer davaların ileriki aşamalarını göremedi.
Ucu tıpkı Epstein davası gibi nüfuzlu kişilere dokunacak iken hücresinde kendini asmış halde ölü bulunan Jean Luc Brunel, kayıtlara “hücresinde intihar etti” olarak geçti.
İsrailli avukat yine belgelerde geçiyor
İsrail’i soykırım davasında savunması beklenen Yahudi asıllı Amerikalı avukat Alan Dershowitz’in adı, bu çapraz sorgularda da geçiyor.
Avukat Katherine W. Ezell, Alan Dershowitz’in, Jeffrey Epstein çocuk istismarında bulunurken malikanesinde misafir olduğunu ve çocukları istismar eden masaj ve fuhuş organizasyonlarında yer aldığını kaydetti.
Öte yandan kanundaki açıktan ve hukuk camiasındaki nüfuzundan faydalanarak kendisi, Epstein ve yardımcıları için 2008’deki yargılamada dokunulmazlık anlaşması koparan Dershowitz’in, bu anlaşmaya tanık Nadya Marçinko’yu da dahil ettiği İngiliz basınında yer aldı.