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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/biden-kilisede-protesto-edildi-konusmasi-gazze-icin-simdi-ateskes-sloganlariyla-bolundu-1079441741.html
Biden'ın konuşması 'şimdi ateşkes' sloganlarıyla bölündü
Biden'ın konuşması 'şimdi ateşkes' sloganlarıyla bölündü
Güney Carolina'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T23:03+0300
2024-01-08T23:08+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
gazze
protesto
israil-filistin
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ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen 'şimdi ateşkes' şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a ateşkes için adım atması çağrısında bulundu.Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun" şeklinde konuşması kameralara yansıdı.Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde" diye konuştu.Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.'İsrail'in Gazze'den çıkması için sessizce çalışıyorum'Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-genelkurmay-baskani-gazzeye-saldirilarin-tum-yil-surecegini-soyledi-1079413793.html
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joe biden, gazze, protesto, israil-filistin
joe biden, gazze, protesto, israil-filistin

Biden'ın konuşması 'şimdi ateşkes' sloganlarıyla bölündü

23:03 08.01.2024 (güncellendi: 23:08 08.01.2024)
© AP Photo / Stephanie ScarbroughJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
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Güney Carolina'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından Gazze için "şimdi ateşkes" sloganlarıyla kesildi.
ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.
Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen 'şimdi ateşkes' şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a ateşkes için adım atması çağrısında bulundu.
Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun" şeklinde konuşması kameralara yansıdı.
Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde" diye konuştu.
Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.

'İsrail'in Gazze'den çıkması için sessizce çalışıyorum'

Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.
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