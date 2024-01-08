https://sputniknews.com.tr/20240108/biden-kilisede-protesto-edildi-konusmasi-gazze-icin-simdi-ateskes-sloganlariyla-bolundu-1079441741.html

Biden'ın konuşması 'şimdi ateşkes' sloganlarıyla bölündü

Biden'ın konuşması 'şimdi ateşkes' sloganlarıyla bölündü

Güney Carolina'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T23:03+0300

2024-01-08T23:03+0300

2024-01-08T23:08+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

gazze

protesto

israil-filistin

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ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen 'şimdi ateşkes' şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a ateşkes için adım atması çağrısında bulundu.Göstericilerden birinin, "Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun" şeklinde konuşması kameralara yansıdı.Bir başka gösterici, "20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde" diye konuştu.Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.'İsrail'in Gazze'den çıkması için sessizce çalışıyorum'Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240108/israil-genelkurmay-baskani-gazzeye-saldirilarin-tum-yil-surecegini-soyledi-1079413793.html

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