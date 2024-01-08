Ahmet Hakan: Avantaj ve dezavantaj açısından Murat Kurum
Murat Kurum
Abone ol
Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum'un avantaj ve dezavantajlarını sıraladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum'u değerlendirdi. Kurum isminin iyi ve kötü yanlarını masaya yatıran Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu maddeleri sıraladı:
"AVANTAJLARI: Şehircilik konusundaki uzmanlığı. Başarılı bir bakanlık süreci geçirmiş olması. Siyasi cepheleşmenin aktörü olarak kodlanmaması. Polemiklere girmekten kaçınmış olması. Projeci ve hizmet odaklı olması. Karşı tarafta birleşme duygusu yaratmaması. DEZAVANTAJLARI Sinirlerine hâkim olabilir mi? Bilinmiyor. Süreç içinde polemiklerin içine çekilir mi? Meçhul. Bir sempati yaratmayı başarabilir mi? Göreceğiz. Parti teşkilatlarını mobilize edebilir mi? Belirsiz.- Aday adayı olarak belirmiş isimleri arkasına alabilir mi? Bilinmiyor. Sokakta, çarşıda, pazarda bir rüzgâr estirecek mi? Meçhul."