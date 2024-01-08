Ahmet Hakan: Avantaj ve dezavantaj açısından Murat Kurum

"AVANTAJLARI: Şehircilik konusundaki uzmanlığı. Başarılı bir bakanlık süreci geçirmiş olması. Siyasi cepheleşmenin aktörü olarak kodlanmaması. Polemiklere girmekten kaçınmış olması. Projeci ve hizmet odaklı olması. Karşı tarafta birleşme duygusu yaratmaması. DEZAVANTAJLARI Sinirlerine hâkim olabilir mi? Bilinmiyor. Süreç içinde polemiklerin içine çekilir mi? Meçhul. Bir sempati yaratmayı başarabilir mi? Göreceğiz. Parti teşkilatlarını mobilize edebilir mi? Belirsiz.- Aday adayı olarak belirmiş isimleri arkasına alabilir mi? Bilinmiyor. Sokakta, çarşıda, pazarda bir rüzgâr estirecek mi? Meçhul."