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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240107/rus-hava-savunmasi-bryansk-yakinlarinda-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-etti-1079408240.html
Rus hava savunması Bryansk yakınlarında Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti
Rus hava savunması Bryansk yakınlarında Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sisteminin Bryansk bölgesindeki Sevsk ilçesinin üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T18:22+0300
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Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Rusya’daki tesislere yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı sıradaki İHA saldırısı ile ilgili bilgi paylaştı.Bogomaz, “Ukraynalı teröristlerin İHA kullanarak saldırı düzenlemeye yönelik bir sonraki girişimi Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma kuvvetleri tarafından önlendi. Sevsk ilçesi üzerinde uçak tipi bir insansız hava aracı imha edildi. Herhangi bir can kaybı olmadı, hasar oluşmadı. Acil servisler olay yerinde çalışıyor. Hava savunma birimlerimize teşekkürler” ifadelerini kullandı.Bu, Ukrayna’nın Bryansk bölgesine yönelik bugün içinde ikinci saldırı girişimi oldu.Bryansk bölgesinde bir İHA’lı saldırı girişimi daha önlenmiştiDaha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurmuştu.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’lı terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri, Bryansk bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verilmişti.Daha sonra Brynask Valisi Bogomaz da bir açıklama yaparak, olay sonucu can kaybı ya da yaralı olmadığını, ayrıca herhangi bir tahribat oluşmadığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-hava-savunmasi-karadeniz-uzerinde-ukrayna-ordusunun-6-neptun-fuzesini-imha-etti-1079386361.html
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ukrayna, iha, rusya, rusya savunma bakanlığı

Rus hava savunması Bryansk yakınlarında Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti

18:22 07.01.2024
© Sputnik / Алексей КуденкоBelarus ve Rusya hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak karargah tatbikatının sona erdiği açıklandı.
Belarus ve Rusya hava kuvvetleri ile hava savunma kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak karargah tatbikatının sona erdiği açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sisteminin Bryansk bölgesindeki Sevsk ilçesinin üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Rusya’daki tesislere yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı sıradaki İHA saldırısı ile ilgili bilgi paylaştı.
Bogomaz, “Ukraynalı teröristlerin İHA kullanarak saldırı düzenlemeye yönelik bir sonraki girişimi Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma kuvvetleri tarafından önlendi. Sevsk ilçesi üzerinde uçak tipi bir insansız hava aracı imha edildi. Herhangi bir can kaybı olmadı, hasar oluşmadı. Acil servisler olay yerinde çalışıyor. Hava savunma birimlerimize teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Bu, Ukrayna’nın Bryansk bölgesine yönelik bugün içinde ikinci saldırı girişimi oldu.

Bryansk bölgesinde bir İHA’lı saldırı girişimi daha önlenmişti

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurmuştu.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’lı terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri, Bryansk bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verilmişti.
Daha sonra Brynask Valisi Bogomaz da bir açıklama yaparak, olay sonucu can kaybı ya da yaralı olmadığını, ayrıca herhangi bir tahribat oluşmadığını açıklamıştı.
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