https://sputniknews.com.tr/20240107/rus-hava-savunmasi-bryansk-yakinlarinda-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-etti-1079408240.html

Rus hava savunması Bryansk yakınlarında Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti

Rus hava savunması Bryansk yakınlarında Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sisteminin Bryansk bölgesindeki Sevsk ilçesinin üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T18:22+0300

2024-01-07T18:22+0300

2024-01-07T18:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

iha

rusya

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/13/1044064321_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_159507c724232c4ca72944006972bc7c.jpg

Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Rusya’daki tesislere yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı sıradaki İHA saldırısı ile ilgili bilgi paylaştı.Bogomaz, “Ukraynalı teröristlerin İHA kullanarak saldırı düzenlemeye yönelik bir sonraki girişimi Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma kuvvetleri tarafından önlendi. Sevsk ilçesi üzerinde uçak tipi bir insansız hava aracı imha edildi. Herhangi bir can kaybı olmadı, hasar oluşmadı. Acil servisler olay yerinde çalışıyor. Hava savunma birimlerimize teşekkürler” ifadelerini kullandı.Bu, Ukrayna’nın Bryansk bölgesine yönelik bugün içinde ikinci saldırı girişimi oldu.Bryansk bölgesinde bir İHA’lı saldırı girişimi daha önlenmiştiDaha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurmuştu.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA’lı terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Görevdeki hava savunma sistemleri, Bryansk bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verilmişti.Daha sonra Brynask Valisi Bogomaz da bir açıklama yaparak, olay sonucu can kaybı ya da yaralı olmadığını, ayrıca herhangi bir tahribat oluşmadığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/rus-hava-savunmasi-karadeniz-uzerinde-ukrayna-ordusunun-6-neptun-fuzesini-imha-etti-1079386361.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, iha, rusya, rusya savunma bakanlığı