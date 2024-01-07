https://sputniknews.com.tr/20240107/putin-8-yasindaki-kristinanin-hayalini-gerceklestirdi-1079406309.html

Putin, 8 yaşındaki Kristina'nın hayalini gerçekleştirdi

Putin, 8 yaşındaki Kristina'nın hayalini gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yujno-Sahalinsk kentinde yaşayan Kristina adlı 8 yaşındaki kızın Baykal Gölü'nü ziyaret etme hayalini gerçeğe dönüştürdü. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T18:03+0300

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vladimir putin

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Putin, Yeni Yıl yaklaşırken Moskova'daki Rusya Sergisi'ni ziyaret etmiş ve oradaki dilek ağacından kağıt seçerek üç çocuğun hayalini gerçekleştirme sözü vermişti.Söz konusu üç dilekten biri, Yujno-Sahalinsk kentinde yaşayan 8 yaşındaki Kristina'nın Baykal Gölü'nü ziyaret etmesiyle ilgiliydi.Kristina, dünyanın en derin gölü olan, İrkutsk Bölgesi'ndeki Baykal Gölü'ne giderken Rusya televizyonlarında yayınlanan görüntülerde sevincini "Mutluyum! Yaşasın!" sözleriyle dile getirdi.Gezi sırasında Kristina ve ailesi, Taltsı Mimarlık ve Etnografya Müzesindeki Sibiryalı kaşiflerinin hayatları hakkında bilgi edinirken Listvyanka köyünü, Rusya Bilimler Akademisi Baykal Müzesi'ni ve yerel fokların gösterilerini izlediği fok merkezini de ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20240107/putin-ozel-askeri-harekatta-olen-rusya-kahramanlarinin-aileleriyle-bir-araya-geldi-1079392800.html

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