https://sputniknews.com.tr/20240107/meteorolojiden-3-bolgeye-uyari-13-ili-etkileyecek-1079392951.html
Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 13 ili etkileyecek
Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 13 ili etkileyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, batı Ege ve Akdeniz'in batısını kapsayan bir dizi uyarılarda bulundu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T11:23+0300
2024-01-07T11:23+0300
2024-01-07T11:36+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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meteorolojiden 3 bölgeye uyarı, meteorolojiden fırtına uyarısı, hava nasıl olacak,
meteorolojiden 3 bölgeye uyarı, meteorolojiden fırtına uyarısı, hava nasıl olacak,
Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 13 ili etkileyecek
11:23 07.01.2024 (güncellendi: 11:36 07.01.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, batı Ege ve Akdeniz'in batısını kapsayan bir dizi uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa), Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ile Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.