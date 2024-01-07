https://sputniknews.com.tr/20240107/meteorolojiden-3-bolgeye-uyari-13-ili-etkileyecek-1079392951.html

Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 13 ili etkileyecek

Meteoroloji'den 3 bölgeye uyarı: 13 ili etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi, batı Ege ve Akdeniz'in batısını kapsayan bir dizi uyarılarda bulundu. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T11:23+0300

2024-01-07T11:23+0300

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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meteorolojiden 3 bölgeye uyarı, meteorolojiden fırtına uyarısı, hava nasıl olacak,