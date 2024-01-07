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Macaristan: Rusya'nın katılımı olmadan yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulamaz
Macaristan: Rusya'nın katılımı olmadan yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulamaz
Macaristan'ın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Rusya'nın katılımı olmadan yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulmasının imkansız... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
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AB üyesi Macaristan, Avrupa'nın ortak güvenliğinin sağlanması konusunda Rusya'nın taşıdığı önemi vurgulamaya devam ediyor.Fin gazetesi Ilta-Sanomat'a demeç veren Boka, "Geleceğin Avrupa güvenlik mimarisi, Rusya'nın katılımı olmadan mümkün değildir. Bu tür müzakereler üzerine ne zaman düşünebileceğimizi ve onlara kimin katılacağını bilmiyorum. Zamanı geldiğinde AB'nin bu tartışmalarda belirleyici bir rol oynayabileceğini umuyorum" dedi.Ukrayna'da özel askeri harekata başlamadan önceki süreçte Rusya, Batı ile güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma yapılması için ABD ve AB'ye defalarca çağrıda bulunmuştu.Aralık 2021'de Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya, NATO'nun doğuya doğru genişletilmesinden vazgeçilmesini ve Ukrayna'nın ve eski SSCB ülkelerinin İttifak'a katılmamasını da içeren güvenlik garantilerine dair teklifler sunmuştu. Rusya, ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bu teklifler hakkında üç tur görüşme yapmış ancak Batı'nın tutumu nedeniyle sonuç elde edilememişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/kazakistan-lideri-tokayev-dunyada-hicbir-sorun-rusya-olmadan-cozulemez-1079278125.html
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macaristan, rusya, avrupa, güvenlik, avrupa birliği, abd, nato
macaristan, rusya, avrupa, güvenlik, avrupa birliği, abd, nato

Macaristan: Rusya'nın katılımı olmadan yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulamaz

12:33 07.01.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKRusya Macaristan Putin Orban
Rusya Macaristan Putin Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Macaristan'ın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Rusya'nın katılımı olmadan yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulmasının imkansız olduğunu söyledi.
AB üyesi Macaristan, Avrupa'nın ortak güvenliğinin sağlanması konusunda Rusya'nın taşıdığı önemi vurgulamaya devam ediyor.
Fin gazetesi Ilta-Sanomat'a demeç veren Boka, "Geleceğin Avrupa güvenlik mimarisi, Rusya'nın katılımı olmadan mümkün değildir. Bu tür müzakereler üzerine ne zaman düşünebileceğimizi ve onlara kimin katılacağını bilmiyorum. Zamanı geldiğinde AB'nin bu tartışmalarda belirleyici bir rol oynayabileceğini umuyorum" dedi.
Ukrayna'da özel askeri harekata başlamadan önceki süreçte Rusya, Batı ile güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma yapılması için ABD ve AB'ye defalarca çağrıda bulunmuştu.
Aralık 2021'de Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya, NATO'nun doğuya doğru genişletilmesinden vazgeçilmesini ve Ukrayna'nın ve eski SSCB ülkelerinin İttifak'a katılmamasını da içeren güvenlik garantilerine dair teklifler sunmuştu.
Rusya, ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bu teklifler hakkında üç tur görüşme yapmış ancak Batı'nın tutumu nedeniyle sonuç elde edilememişti.
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