https://sputniknews.com.tr/20240107/liste-aciklandi-ak-partinin-26-sehirdeki-adaylari-1079396814.html

Liste açıklandı: AK Parti’nin 26 şehirdeki adayları

Liste açıklandı: AK Parti’nin 26 şehirdeki adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin beklenen aday açıklamasını yaptı. Merakla beklenen listede yer alan AK Parti büyükşehir belediye başkan... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T15:02+0300

2024-01-07T15:02+0300

2024-01-07T17:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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murat kurum

istanbul

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İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri için belirlenen adayların ilk kısmını açıkladı.AK Parti'nin İstanbul adayı Murat KurumEn çok merak edilen 'İstanbul Büyükşehir Adayı kim olacak?' sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılamasıyla yanıt buldu. Murat Kurum AK Parti'nin İstanbul adayı oldu.Murat Kurum kimdir? Murat Kurum, 1976'da Ankara'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını "Kentsel Dönüşüm" alanında tamamladı. 1999-2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2009-2018 yılları arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Kurum, evli ve üç çocuk babası.Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.Buna göre;15 ilin belediye başkan adayları ise şöyle oldu:Adayların açıklanması sonrası ise adaylarla ilgili ayrıntılar merak edilen gündem konularından oldu. AK Parti'nin adaylarının kısa özgeçmişleri şöyle:Mustafa Savaş - Aydın1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğan Mustafa Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni tamamladı. 26. Dönem Milletvekilliği sürecinde AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 27. Dönem Milletvekilliği sürecinde TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Savaş, İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.Yücel Yılmaz - Balıkesir1975'te Almanya'da doğan Yılmaz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Kanada ve İngiltere'de dil ve öğretmen gelişimi eğitimleri aldı. Karesi Kurucu Belediye Başkanlığı ve özel sektörde yöneticilik yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.Alinur Aktaş - Bursa1970 Bursa doğumlu olan Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. 2002 yılında AK Parti'nin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Uzun bir süre boyunca belediye başkanlığı görevini sürdürmüştür. İngilizce ve Arapça bilen Alinur Aktaş, evli ve iki çocuk babasıdır.Osman Zolan - Denizli1964 yılında Denizli'de doğmuştur. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zolan, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Zolan, evli ve iki çocuk babasıdır.Mehmet Sekmen - Erzurum1958'de Erzurum'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra Ankara'da Bankacılık ihtisasını tamamlamıştır. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanı seçildi. 27 Mart 1994 ve 1999 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilen Sekmen, evli ve üç çocuk babasıdır.Nebi Hatipoğlu - Eskişehir1975'te Eskişehir'de dünyaya gelen Hatipoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde muhasebe lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görev aldı. İleri düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve çocuk babasıdır.Tahir Büyükakın - Kocaeli1969'da Kocaeli'nde dünyaya gelen Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. 2014 ve 2017 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Haziran 2017'de Bilecik Valisi olarak atandı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Büyükakın, evli ve üç çocuk babasıdır.Aydın Ayaydın - Muğla1951'de Mardin'de dünyaya gelen Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yaptı ve 1985 yılında ekonomi doktoru oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında profesör unvanlarını aldı. Ulusal gazetelerde köşe yazıları yazmış olup 12 bilimsel kitap ve yüzlerce makale yayınlanmıştır. Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın, evli ve üç çocuk babasıdır.Hilmi Güler - Ordu1949'da Ordu'da dünyaya gelen Güler, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. TUSAŞ'ta Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Basın Müşaviri, ERDEMİR ve GDAS'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve iki çocuk babasıdır.Halit Doğan - Samsun1978'de Çarşamba-Samsun'da dünyaya gelen Doğan, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneğinde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı. Halen Ragbi Federasyonu yönetim kurulu üyesidir. 31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 5. ve 6. Olağan Kongrelerde yeniden AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun-Çarşamba Belediye Başkanı seçilmiştir.Mehmet Kocatepe - Artvin1966'da Artvin'de dünyaya gelen Kocatepe, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine master yaparak "Bilim Uzman" unvanını aldı. 2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı. Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.Erdal Arıkan - BingölArıkan, 1970'te Bingöl'de dünyaya gelmiş olup, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Bingöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Arıkan, evli ve üç çocuk babasıdır.Nesrullah Tanğlay - Bitlis1975'te Bitlis'te dünyaya gelen Tanglay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünü bitirdi. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, il Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez ilçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015'te AK Parti İl Başkanlığı görevine atanmış olup, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Bitlis Belediye Başkanı seçilmiştir. Tanglay, evli ve üç çocuk babasıdır.Julide İskenderoğlu - Çanakkale1974'te Balıkesir'de dünyaya gelen İskenderoğlu, 18 Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kollarında görev alan İskenderoğlu, daha sonra sırasıyla; AK Parti Çanakkale Merkez ilçe Yerel Yönetim Başkanı ve İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen İskenderoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.Hüseyin Filiz - Çankırı1958'de Çankırı'da dünyaya gelen Filiz, Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Makine, imalat sanayi ve petrol ürünleri alanlarında ticaret hayatını sürdürdü. AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyelik görevlerini yürütmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilen Filiz, evli ve üç çocuk babasıdır.Faruk Özlü - Düzce1962'de Düzce'de dünyaya gelen Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yüksek lisans ve doktora programını tamamlayan Özlü, ardından İspanya'da proje mühendisliği ve ABD'de Harvard Üniversitesinde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı. 25. ve 26. dönem AK Parti Milletvekili ve 65. dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Düzce Belediye Başkanı seçilmiştir. İyi seviyede İngilizce bilen Özlü, evli ve iki çocuk babasıdır.Belgin İba - Edirne1975'te Edirne'de dünyaya gelen İba, Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. Edirne'de kurucusu olduğu ve çok istihdam sağladığı birçok işletmesi bulunmaktadır. 2009-2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini ifa eden İba, AK Parti Edirne İl Başkanıdır. İba, evli ve iki çocuk annesidir.Şahin Şerifoğulları - Elazığ1980'de Elazığ'da dünyaya gelen Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve TÜGVA Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Elazığ Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.Aytekin Şenlikoğlu - Giresun1972'de Giresun'da dünyaya gelen Şenlikoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı yüksek öğretimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Giresun Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.Şükrü Başdeğirmen - Isparta1962'de Isparta'da dünyaya gelen Başdegirmen, İşletme Fakültesi öğrenimini ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesinde tamamlamıştır. Belediye Meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odalar Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri üstlenmiştir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Isparta Belediye Başkanı seçilmiştir.Tahsin Babaş - Kastamonu1967'de Kastamonu'da dünyaya gelen Babas, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamladı. 1989 yılında Kastamonu Belediyesinde memuriyet hayatına başlayan Babas, KASKİ'nin Kurucu Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Kastamonu Belediye Başkanı seçilmiştir. Babas, evli ve bir çocuk babasıdır.Rahmi Metin - RizeRize'de dünyaya gelen Metin, 1993 yılında Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2012-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi olarak görev aldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Rize Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.Yakup Üçüncüoğlu - Sinop1967'de Sinop'ta dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim görmüştür. Halen birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmektedir. Türk Kızılayı Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi önemli birçok sivil toplum örgütünün yönetimlerinde bulundu. AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçilmiştir. Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.Eyüp Eroğlu - Tokat1977'de Tokat'ta dünyaya gelen Eroğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli STK'larda çalışmalar yürüten Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği, Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında AK Parti Tokat İl Başkanlığı görevine getirilen Eroğlu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçiminde Tokat Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce bilen Eroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.Mustafa Tutuk - Yalova1973'te Yalova'da dünyaya gelen Tutuk, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olduktan sonra kamu yönetimi eğitimini tamamladı. Üç dönem AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra iki dönem Halkla İlişkiler ve Mali İşler Başkanlığı görevini yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti Meclis Üyesi seçilmiştir. 2023 yılında Belediye Meclisi seçimiyle Yalova Belediye Başkanı seçilen Tutuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240107/ak-parti-aday-tanitim-toplantisi-cumhurbaskani-erdogan-adaylari-acikliyor-1079396763.html

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