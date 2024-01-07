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Japonya’daki depremlerde ölü sayısı 128'e ulaştı
Japonya’daki depremlerde ölü sayısı 128'e ulaştı
Japonya'da 1 Ocak'tan bu yana devam eden depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e ulaşırken, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğu açıklandı. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T12:19+0300
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dünya
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felaket
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Ülkenin batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 128’e yükseldi.Son verilere göre felaket sonucunda 560 kişi de yaralanırken, Japonya'daki deprem kurbanlarının sayısı, ülkenin güneybatısındaki Kumamoto vilayetini vuran ve 273 kişinin ölümüne yol açan 2016 yılındaki yıkıcı depremden bu yana ilk kez 100'ü aştı.222 vatandaşın halen kayıp olduğu ve yerinin hala tespit edilemediği kaydedilirken, deprem felaketinden en çok etkilenen İşikava’da en az bin 370 evin tamamen ya da kısmen tahrip olduğu, yaklaşık 300 yapının yangınlar nedeniyle yıkıldığı bildirildi.Bölgede elektrik ve su kesintileri ile yakıt sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/uzmanindan-erken-uyari-alarmi-icin-aciklama-sistem-depremi-onceden-tahmin-edebiliyor-mu-1079343640.html
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japonya, deprem, felaket, doğal felaket
japonya, deprem, felaket, doğal felaket

Japonya’daki depremlerde ölü sayısı 128'e ulaştı

12:19 07.01.2024
© AFP 2023 / TOSHIFUMI KITAMURAJaponya deprem
Japonya deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / TOSHIFUMI KITAMURA
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Japonya'da 1 Ocak'tan bu yana devam eden depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e ulaşırken, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Ülkenin batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 128’e yükseldi.
Son verilere göre felaket sonucunda 560 kişi de yaralanırken, Japonya'daki deprem kurbanlarının sayısı, ülkenin güneybatısındaki Kumamoto vilayetini vuran ve 273 kişinin ölümüne yol açan 2016 yılındaki yıkıcı depremden bu yana ilk kez 100'ü aştı.
222 vatandaşın halen kayıp olduğu ve yerinin hala tespit edilemediği kaydedilirken, deprem felaketinden en çok etkilenen İşikava’da en az bin 370 evin tamamen ya da kısmen tahrip olduğu, yaklaşık 300 yapının yangınlar nedeniyle yıkıldığı bildirildi.
Bölgede elektrik ve su kesintileri ile yakıt sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor.
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
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