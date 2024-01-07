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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/israil-istihbaratinin-orduyu-hamasa-karsi-eylul-ayinda-4-defa-uyardigi-ortaya-cikti--1079394951.html
İsrail istihbaratının orduyu Hamas'a karşı eylül ayında 4 defa uyardığı ortaya çıktı
İsrail istihbaratının orduyu Hamas'a karşı eylül ayında 4 defa uyardığı ortaya çıktı
İsrail medyası, İsrail ordusuna bağlı bir istihbarat biriminin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği 'Aksa... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T12:37+0300
2024-01-07T12:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
istihbarat
mossad
hamas
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The Times of Israel gazetesinin Kanal 12'den aktardığı haberinde, İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanının, 'Hamas saldırısı' olabileceği konusunda eylül ayında orduya 4 defa uyarıda bulunduğu belirtildi.Haberde, söz konusu yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, 'Hamas'ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı' iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık'ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, "Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım." ifadesi aktarıldı.Yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül'de dile getirdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240106/hizbullahtan-israile-aruri-suikasti-misillemesi-israil-hava-ussune-62-roket-ateslendi-1079382351.html
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İsrail istihbaratının orduyu Hamas'a karşı eylül ayında 4 defa uyardığı ortaya çıktı

12:37 07.01.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENAFransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENA
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İsrail medyası, İsrail ordusuna bağlı bir istihbarat biriminin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısından önce ordu ve siyasi çevrelerdeki üst düzey isimleri 4 kez uyardığını yazdı.
The Times of Israel gazetesinin Kanal 12'den aktardığı haberinde, İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanının, 'Hamas saldırısı' olabileceği konusunda eylül ayında orduya 4 defa uyarıda bulunduğu belirtildi.
Haberde, söz konusu yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, 'Hamas'ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı' iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.
İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık'ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, "Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım." ifadesi aktarıldı.
Yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül'de dile getirdiği belirtildi.
Hizbullah'tan İsrail'e 'Aruri' suikastı misillemesi: İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
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