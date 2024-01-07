https://sputniknews.com.tr/20240107/israil-istihbaratinin-orduyu-hamasa-karsi-eylul-ayinda-4-defa-uyardigi-ortaya-cikti--1079394951.html

İsrail istihbaratının orduyu Hamas'a karşı eylül ayında 4 defa uyardığı ortaya çıktı

İsrail istihbaratının orduyu Hamas'a karşı eylül ayında 4 defa uyardığı ortaya çıktı

İsrail medyası, İsrail ordusuna bağlı bir istihbarat biriminin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği 'Aksa... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T12:37+0300

2024-01-07T12:37+0300

2024-01-07T12:37+0300

israil- filistin çatışması

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hamas

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The Times of Israel gazetesinin Kanal 12'den aktardığı haberinde, İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanının, 'Hamas saldırısı' olabileceği konusunda eylül ayında orduya 4 defa uyarıda bulunduğu belirtildi.Haberde, söz konusu yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, 'Hamas'ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı' iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık'ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, "Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım." ifadesi aktarıldı.Yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül'de dile getirdiği belirtildi.

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